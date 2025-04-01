Пять автомобилей за одну ночь: вандалы поцарапали двери и разбили фары

«Вся сторона поцарапана каким-то острым предметом: капот, две двери и заднее крыло. Предполагаю, что это сделали ключом или отверткой. Ногтем такой след не оставишь - нужно что-то поострее, - рассказал Федулин. - Не понимаю, что у таких людей в голове».