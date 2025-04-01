Вт, 1.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Пять автомобилей за одну ночь: вандалы поцарапали двери и разбили фары

Перевод: Каролина Вертяева
Copy
Исцарапанная Audi Ээро Федулина.
Исцарапанная Audi Ээро Федулина. Фото: Erakogu

Вечером 28 марта около восьми часов житель поселка Винни Ээро Федулин припарковал свой Audi возле дома №3 на улице Кийгe. На следующее утро в восемь часов, когда он вернулся к машине, обнаружил, что автомобиль поцарапан острым предметом. 

«Вся сторона поцарапана каким-то острым предметом: капот, две двери и заднее крыло. Предполагаю, что это сделали ключом или отверткой. Ногтем такой след не оставишь - нужно что-то поострее, - рассказал Федулин. - Не понимаю, что у таких людей в голове».

Audi Федулина оказалась не единственным пострадавшим автомобилем той ночью. Также был поцарапан микроавтобус Renault Trafic Карла-Георга Талалаева. У автомобиля BMW Энделя Виллема разбили переднюю фару.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх