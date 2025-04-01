Пять автомобилей за одну ночь: вандалы поцарапали двери и разбили фары

Вечером 28 марта около восьми часов житель поселка Винни Ээро Федулин припарковал свой Audi возле дома №3 на улице Кийгe. На следующее утро в восемь часов, когда он вернулся к машине, обнаружил, что автомобиль поцарапан острым предметом.
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«Вся сторона поцарапана каким-то острым предметом: капот, две двери и заднее крыло. Предполагаю, что это сделали ключом или отверткой. Ногтем такой след не оставишь - нужно что-то поострее, - рассказал Федулин. - Не понимаю, что у таких людей в голове».