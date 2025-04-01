Германия решила оставить историю в прошлом и готовиться к войне

В Германии до 2011 года существовала обязательная военная служба. Фото: BBC

«Вы не получите эти 100 тысяч без той или иной модели призыва», - говорит генерал.

«Нам не нужно сейчас решать, какая модель даст нам их. Для меня важно только, чтобы мы привлекли солдат», - отметил он.

Дебаты о необходимости призыва только начались.

Генерал Бройер явно видит себя на передовой усилий по дальнейшему ускорению «поворота» Германии, о котором страна заявила три года назад.

Обладая легкой, располагающей к себе манерой общения, он часто выступает в регионах и задает собравшимся вопрос: «Вы готовы к войне?»

Однажды какая-то женщина обвинила его в том, что он ее напугал. «Я сказал: «Это не я вас пугаю, это другой парень!» - вспоминает он свой ответ.

Говоря о «другом парне», он имел в виду Владимира Путина.

Двойной «тревожный сигнал» - российская угроза и американский изоляционизм, отстраненность от Европы - теперь звучит для Германии громко, и его нельзя игнорировать, говорит генерал. «Теперь всем и каждому из нас понятно, что нам нужно меняться», - подчеркивает Бройер.