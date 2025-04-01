Экономист: в течение года не ожидается улучшения качества жизни

«За значительным ростом цен на 1,2 % в феврале, который не был связан с повышением налогов, последовал месяц, когда цены немного скорректировались. Хотя в феврале основным фактором роста цен была электроэнергия, ожидается, что в марте цены в Эстонии немного восстановятся», - рассказал Уускюла.

До конца года цены продолжат расти, и Luminor ожидает, что в этом году рост цен будет на пять процентов выше, чем в прошлом, в основном из-за налоговых изменений.

«Поскольку покупательская способность в прошлом году повышалась на протяжении всего года, в этом году она выше, чем год назад. Небольшой толчок также даст снижение процентных ставок. Тем не менее, в течение года не ожидается улучшения качества жизни. Оно начнет улучшаться к концу года, когда основной рост цен уже произойдет, но зарплаты продолжат расти», - отметил Уускюла.

«Однако в условиях высокой инфляции разрыв в доходах между людьми увеличивается, поскольку не все работодатели повышают зарплату. Кроме того, разные цены по-разному влияют на качество жизни людей, поскольку существуют различия в потребительских корзинах», - добавил экономист.