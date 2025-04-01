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Зашифрованные сообщения и международное сотрудничество: освобожденный наркобарон возвращается за решетку

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Наркоторговец Маргус Рейдольф.
Наркоторговец Маргус Рейдольф. Фото: Taavi Sepp

На этой неделе в передаче радио Kuku Krimiraadio особое внимание было уделено наркоторговцу Маргусу Рейдольфу, который ранее был освобожден, но теперь вновь должен вернуться за решетку.​

В осенние месяцы 2023 года Харьюский уездный суд приговорил Рейдольфа и его делового партнера Герта Раала к десяти годам тюрьмы. Однако оба подали апелляции. В то время как Раал продолжил отбывать срок в тюрьме, Рейдольф оказался на свободе. Более того, суд назначил ему компенсацию в размере более 61 000 евро за 1018 дней, проведенных под стражей без достаточных оснований.

Однако государственный прокурор Вахур Верте обжаловал это решение в Государственном суде, который в итоге отменил оправдательный приговор Таллиннского окружного суда и утвердил первоначальный приговор Харьюского суда о 10-летнем заключении. К этому моменту Рейдольф уже успел скрыться за границей. Тем не менее, на прошлой неделе он был повторно задержан испанской полицией.

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