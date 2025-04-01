Зашифрованные сообщения и международное сотрудничество: освобожденный наркобарон возвращается за решетку

В осенние месяцы 2023 года Харьюский уездный суд приговорил Рейдольфа и его делового партнера Герта Раала к десяти годам тюрьмы. Однако оба подали апелляции. В то время как Раал продолжил отбывать срок в тюрьме, Рейдольф оказался на свободе. Более того, суд назначил ему компенсацию в размере более 61 000 евро за 1018 дней, проведенных под стражей без достаточных оснований.