- Мы не раз приходили к решениям и результатам за столом переговоров, но зачастую после окончания встречи выяснялось, что то, о чём мы договорились за столом, на самом деле не так (случалось, что после встреч МВД и ЭПЦ МП публиковали противоречащие друг другу пресс-релизы - прим. ред.).

- Так почему вдруг у государства появился такой интерес к конкретной религиозной организации - ЭПЦ МП?

- Если со стороны кажется, что у государства вдруг возникло большое желание что-то закрыть или кого-то преследовать, то нет, это не так. Решение МВД стало реакцией на то, что говорил патриарх Московский и всея Руси, и на месседжи Русской православной церкви.

При этом мы заметили, что от ЭПЦ МП Эстонии не прозвучало ни одного проактивного заявления. Все заявления ограничивались тем, что церковь «за мир» и так далее. Но даже они появлялись только когда государство спрашивало позицию церкви в отношении заявлений патриарха Кирилла.

18.02.2025, Открытое заседание правовой комиссии. Слева направо: представители МВД Лийна Пелло, Ринго Рингвеэ, Илмо Ау, Эрик Салумяэ. Фото: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics

- Но все же у нас ситуация не настолько плохая, как с представительством РПЦ в Украине, где сотни представителей духовенства действуют против государства в прямом смысле слова. У нас священники ничего такого не делают.