С потеплением участились кражи велосипедов: когда поможет страховка?

С приходом теплой погоды в Эстонии значительно увеличилось количество краж велосипедов. По данным Департамента полиции и погранохраны, в 2023 году было зарегистрировано 1059 случаев краж велосипедов и других легких транспортных средств, а в 2024 году - уже 1110. Более тысячи инцидентов в год стали новой нормой. На этом фоне все актуальнее становится вопрос: как защитить свой велосипед и когда можно рассчитывать на помощь страховой компании?​