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С потеплением участились кражи велосипедов: когда поможет страховка?

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Важно запирать велосипед качественным замком, поскольку количество краж велосипедов снова растет.
Важно запирать велосипед качественным замком, поскольку количество краж велосипедов снова растет. Фото: Signe Oidekivi

С приходом теплой погоды в Эстонии значительно увеличилось количество краж велосипедов. По данным Департамента полиции и погранохраны, в 2023 году было зарегистрировано 1059 случаев краж велосипедов и других легких транспортных средств, а в 2024 году - уже 1110. Более тысячи инцидентов в год стали новой нормой. На этом фоне все актуальнее становится вопрос: как защитить свой велосипед и когда можно рассчитывать на помощь страховой компании?​

Кража велосипеда - довольно простое и быстрое преступление. Пострадать может любой, кто не принял элементарных мер предосторожности. В первую очередь, по рекомендации полиции, нужно использовать качественный велосипедный замок, который нельзя легко перекусить или разломать. Замок должен крепиться не только к раме, но и к заднему колесу.

Также важно сфотографировать велосипед, запечатлев его особые приметы и серийный номер на раме. Страховые компании, в свою очередь, рекомендуют выбирать подходящий страховой продукт и незамедлительно сообщать о происшествии.

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