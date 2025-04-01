С приходом теплой погоды в Эстонии значительно увеличилось количество краж велосипедов. По данным Департамента полиции и погранохраны, в 2023 году было зарегистрировано 1059 случаев краж велосипедов и других легких транспортных средств, а в 2024 году - уже 1110. Более тысячи инцидентов в год стали новой нормой. На этом фоне все актуальнее становится вопрос: как защитить свой велосипед и когда можно рассчитывать на помощь страховой компании?
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С потеплением участились кражи велосипедов: когда поможет страховка?
Кража велосипеда - довольно простое и быстрое преступление. Пострадать может любой, кто не принял элементарных мер предосторожности. В первую очередь, по рекомендации полиции, нужно использовать качественный велосипедный замок, который нельзя легко перекусить или разломать. Замок должен крепиться не только к раме, но и к заднему колесу.