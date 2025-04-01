США поблагодарили Эстонию за отправку команды с поисковыми собаками в Литву

«Я снова горжусь нашими партнерскими отношениями, особенно с Эстонией, которая вчера ночью отправила две специализированные поисковые собаки, способные работать в воде, - сказал бригадный генерал Джон Ллойд, командующий Северо-атлантическим инженерным дивизионом армии США. - Команда и их собаки начали поиски сегодня утром, и позже они вернутся для продолжения работы. Мы очень ценим Эстонию и ее партнерство в этом усилии по возвращению наших солдат домой».