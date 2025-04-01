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США поблагодарили Эстонию за отправку команды с поисковыми собаками в Литву

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Поисковая собака Сил обороны Эстонии Майк сегодня на тренировочном полигоне в Пабраде.
Поисковая собака Сил обороны Эстонии Майк сегодня на тренировочном полигоне в Пабраде. Фото: Staabiseersant Christopher Saunders / USA armee

Командование армии США в Европе и Африке опубликовало сегодня пресс-релиз, в котором выразило благодарность Эстонии за отправку двух поисковых собак с кинологами, которые ночью прибыли в Литву, чтобы помочь в поисках четвертого американского солдата. Он пропал вместе с тремя товарищами, когда их бронемашина M88 ушла под воду в болотистой местности на полигоне Бабраде на прошлой неделе.

«Я снова горжусь нашими партнерскими отношениями, особенно с Эстонией, которая вчера ночью отправила две специализированные поисковые собаки, способные работать в воде, - сказал бригадный генерал Джон Ллойд, командующий Северо-атлантическим инженерным дивизионом армии США. - Команда и их собаки начали поиски сегодня утром, и позже они вернутся для продолжения работы. Мы очень ценим Эстонию и ее партнерство в этом усилии по возвращению наших солдат домой».

Собаки литовских вооруженных сил начали работать на месте происшествия вчера во второй половине дня, а Эстония присоединилась к операции сегодня. Поисковые собаки Тийт и Майк с их проводниками приземлились в Литве в 2 часа ночи и начали свою работу в 7 утра, согласно сообщению командования армии США в Европе и Африке.

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