Вт, 1.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Жестокое избиение, удары карандашом в горло: двое заключенных подозреваются в покушении на убийство

Copy
Эстонская тюрьма. Снимок иллюстративный.
Эстонская тюрьма. Снимок иллюстративный. Фото: Urmas Luik

Лыунаская окружная прокуратура предъявила обвинение 29-летнему мужчине в пособничестве в покушении на убийство, а 40-летнему - в самом покушении на убийство. Преступление было совершено в период, когда оба находились в местах лишения свободы.

Согласно обвинению, 40-летний мужчина напал на потерпевшего со спины, ударив его карандашом в горло. Потерпевший сам извлек обломок грифеля из шеи и направился обработать рану. В это время нападавший вернулся в свою камеру, куда спустя некоторое время пришел и потерпевший.

В камере между ними возник конфликт, после чего потерпевший покинул помещение. Это увидел другой заключенный - 29-летний мужчина. По версии обвинения, именно он позвал 40-летнего обвиняемого с собой и передал ему самодельное колющее орудие, спрятанное в тайнике. После этого 40-летний мужчина решил снова напасть на потерпевшего со спины.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх