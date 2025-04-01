Лыунаская окружная прокуратура предъявила обвинение 29-летнему мужчине в пособничестве в покушении на убийство, а 40-летнему - в самом покушении на убийство. Преступление было совершено в период, когда оба находились в местах лишения свободы.
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Жестокое избиение, удары карандашом в горло: двое заключенных подозреваются в покушении на убийство
Согласно обвинению, 40-летний мужчина напал на потерпевшего со спины, ударив его карандашом в горло. Потерпевший сам извлек обломок грифеля из шеи и направился обработать рану. В это время нападавший вернулся в свою камеру, куда спустя некоторое время пришел и потерпевший.