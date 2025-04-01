Жестокое избиение, удары карандашом в горло: двое заключенных подозреваются в покушении на убийство

Согласно обвинению, 40-летний мужчина напал на потерпевшего со спины, ударив его карандашом в горло. Потерпевший сам извлек обломок грифеля из шеи и направился обработать рану. В это время нападавший вернулся в свою камеру, куда спустя некоторое время пришел и потерпевший.

В камере между ними возник конфликт, после чего потерпевший покинул помещение. Это увидел другой заключенный - 29-летний мужчина. По версии обвинения, именно он позвал 40-летнего обвиняемого с собой и передал ему самодельное колющее орудие, спрятанное в тайнике. После этого 40-летний мужчина решил снова напасть на потерпевшего со спины.