В Грузии принята американская версия закона об «иноагентах»

В отличие от ранее вступившего в силу закона «О прозрачности иностранного влияния», новый закон предполагает уголовное преследование юридических и физических лиц, которые получают иностранное финансирование и уклоняются от регистрации в реестре «иноагентов», заявил председатель парламентского комитета по правовым вопросам и один из авторов документа Арчил Гордуладзе. Он назвал новый закон «профилактической мерой» для тех, кто уклоняется от регистрации в реестре Минюста Грузии.

Грузинская оппозиция и представители гражданского общества утверждают, что, в отличие от американского аналога, новый закон направлен не столько против внешнего влияния, сколько против независимых гражданских организаций и СМИ.

В УК Грузии возвращена статья «Измена родине»

Кроме того, грузинский парламент одобрил возвращение в Уголовный кодекс страны статьи «Измена родине», которая была отменена в 2007 году при Михаиле Саакашвили. В грузинской оппозиции считают, что возвращение в УК статьи «Измена родине» необходима властям для анонсированного суда над бывшей партией власти «Единое национальное движение» и ее лидером Саакашвили.

Статья «Измена родине» предусматривает среди прочего наказание за разглашение государственной тайны и заключение должностными лицами антиконституционных международных договоров.

Другие рестрикционные законы

Парламентарии одобрили также удаление термина «гендер» из 15 действующих законов. Понятие «Гендерное равенство» заменяется на «равенство женщин и мужчин», а понятие «гендерная идентичность» исключается.

Внесены поправки в закон о вещании. Они полностью запрещают иностранное финансирование вещателей, вводят новые ограничения для журналистской деятельности, в том числе по защите источников, и усиливают контроль и санкции за нарушения, отмечает «Радио Свобода».

Кроме того, парламент проголосовал за отмену обязательного участия неправительственных организаций (НПО) в законодательном процессе. «Грузинская мечта» объясняет это борьбой с их «антидемократической» и «подрывной» деятельностью.

Теперь принятые законы должен подписать президент Грузии Михаил Кавелашвили. Поправки в законах о вещании, о гендерном равенстве и об участии НПО в законодательном процессе вступят в силу немедленно после подписания, закон регистрации «иностранных агентов» - через 60 дней.