Ярван: количество погибших на дорогах Таллинна увеличилось более чем в два раза

Скорость движения автомобиля является одним из наиболее важных факторов, влияющих на безопасность на дорогах, однако при создании безопасной дорожной среды также важны такие аспекты, как безопасная дорожная среда, осведомленность участников движения и эффективный контроль за соблюдением правил дорожного движения.

Вице-мэр по вопросам транспорта Кристьян Ярван подчеркнул, что цель Таллинна - достичь нулевой смертности на дорогах. «К сожалению, по сравнению с предыдущим годом в 2024 году количество погибших увеличилось более чем в два раза. Тяжесть трагических дорожно-транспортных происшествий часто связана со скоростью движения, которая в некоторых случаях превышала допустимую. Это подтверждает, что обеспечение безопасности дорожного движения требует комплексного и системного подхода. Помимо ограничения скорости, необходимо уделять внимание повышению осведомленности участников дорожного движения, развитию инфраструктуры и внедрению новых технологий безопасности. В то же время мы видим положительные тенденции - например, снизилось количество наездов на пешеходов и аварий с участием водителей легковых автомобилей», - сказал Ярван.