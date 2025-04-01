Таллиннский департамент транспорта подготовил анализ ограничений скорости в столице, в котором отмечается, что для создания более безопасной среды дорожного движения ограничения скорости должны быть установлены сбалансировано, чтобы не страдала плавность движения.
Ярван: количество погибших на дорогах Таллинна увеличилось более чем в два раза
Скорость движения автомобиля является одним из наиболее важных факторов, влияющих на безопасность на дорогах, однако при создании безопасной дорожной среды также важны такие аспекты, как безопасная дорожная среда, осведомленность участников движения и эффективный контроль за соблюдением правил дорожного движения.
Вице-мэр по вопросам транспорта Кристьян Ярван подчеркнул, что цель Таллинна - достичь нулевой смертности на дорогах. «К сожалению, по сравнению с предыдущим годом в 2024 году количество погибших увеличилось более чем в два раза. Тяжесть трагических дорожно-транспортных происшествий часто связана со скоростью движения, которая в некоторых случаях превышала допустимую. Это подтверждает, что обеспечение безопасности дорожного движения требует комплексного и системного подхода. Помимо ограничения скорости, необходимо уделять внимание повышению осведомленности участников дорожного движения, развитию инфраструктуры и внедрению новых технологий безопасности. В то же время мы видим положительные тенденции - например, снизилось количество наездов на пешеходов и аварий с участием водителей легковых автомобилей», - сказал Ярван.
Для повышения безопасности дорожного движения в Таллинне применяются несколько мер: снижение предельной скорости до 40/30 км/ч, внедрение автоматических систем контроля за движением и стратегия нулевой смертности, которая подчеркивает необходимость системного подхода к развитию безопасности дорожного движения.
В настоящее время 70% внутрирайонных улиц Таллинна имеют ограничение скорости 30 км/ч, а на отдельных участках центральных магистралей - 40 км/ч. В 2024 году ограничение скорости было дополнительно снижено на 10,5 км дорог.
Например, обратная связь по изменениям на улице Лийвалайа показывает, что водители воспринимают этот район как более безопасный. Здесь установлено ограничение скорости 40 км/ч, организованы регулируемые пешеходные переходы и система «зеленой волны» для автомобилей. Кроме того, на участке Пярнуского шоссе между улицами Винеэри и Лийвалайа введено ограничение скорости 40 км/ч, обустроены пешеходные переходы через всю дорогу, а также запрещен левый поворот с транспортных средств на улицу Татари, что также положительно сказалось на восприятии безопасности движения. Ограничение скорости 30 км/ч, установленное на бульваре Каарли, себя не оправдало, поскольку дорожная обстановка не поддерживает это ограничение.
В анализе воздействия отмечается, что для создания более безопасной среды дорожного движения ограничения скорости должны быть установлены сбалансировано, чтобы не страдала плавность движения. Помимо этого, важно развивать соответствующую инфраструктуру, включая велосипедные дорожки и безопасные пешеходные переходы, а также усилить контроль за движением.