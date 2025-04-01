Министерство иностранных дел направило на согласование проект постановления правительства, согласно которому вводится визовый режим для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии. Одновременно будет признано недействительным постановление правительства от 2006 года, отменявшее визовые требования для грузинских дипломатов.