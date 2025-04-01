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Правительство планирует отменить безвизовый режим для грузинских дипломатов (1)

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Министр иностранных дел Маргус Цахкна присоединился к грузинским протестам в мае прошлого года.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна присоединился к грузинским протестам в мае прошлого года. Фото: Martin Pedaja

Правительство планирует ввести визовое требование для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии

Министерство иностранных дел направило на согласование проект постановления правительства, согласно которому вводится визовый режим для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии. Одновременно будет признано недействительным постановление правительства от 2006 года, отменявшее визовые требования для грузинских дипломатов.

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна («Ээсти 200»), это решение принято на уровне Европейского союза, и Эстония приводит свое законодательство в соответствие с ним.

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