Правительство планирует ввести визовое требование для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии.
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Правительство планирует отменить безвизовый режим для грузинских дипломатов (1)
Министерство иностранных дел направило на согласование проект постановления правительства, согласно которому вводится визовый режим для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии. Одновременно будет признано недействительным постановление правительства от 2006 года, отменявшее визовые требования для грузинских дипломатов.