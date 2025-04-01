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ФОТО ДТП с мини-мопедом в Ласнамяэ: несовершеннолетний водитель доставлен в больницу

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ДТП в Ласнамяэ.
ДТП в Ласнамяэ. Фото: Скриншот EZ-дуны

Сегодня на улице Раадику в Ласнамяэ произошло серьезное ДТП: автомобиль наехал на мини-мопед.

Фотография с места ДТП была опубликована в сообществе EZ-дуны на Facebook.

Сегодня в 18:11 полиция получила сообщение, что в районе улицы Раадику в Ласнамяэ водитель, пытаясь повернуть направо на территорию двора, наехал на мини-мопед.

Водитель автомобиля был трезв и имел все необходимые права. Несовершеннолетний водитель мопеда был доставлен в детскую больницу скорой помощью.

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