ФОТО ДТП с мини-мопедом в Ласнамяэ: несовершеннолетний водитель доставлен в больницу

Фотография с места ДТП была опубликована в сообществе EZ-дуны на Facebook.

Сегодня в 18:11 полиция получила сообщение, что в районе улицы Раадику в Ласнамяэ водитель, пытаясь повернуть направо на территорию двора, наехал на мини-мопед.

Водитель автомобиля был трезв и имел все необходимые права. Несовершеннолетний водитель мопеда был доставлен в детскую больницу скорой помощью.