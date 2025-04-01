«Четвертый солдат армии США, входивший в состав боевой группы 1-го бронетанкового батальона 3-й пехотной дивизии, был найден мертвым 1 апреля в районе Пабраде, Литва», - говорится в заявлении командования армии США в Европе и Африке.

«Прежде всего, выражаем соболезнования родным наших солдат, - заявил генерал Кристофер Донхью, командующий войсками США в Европе и Африке. - Я не могу выразить достаточно благодарности за поддержку, которую нам оказали наши литовские союзники. Мы полагались на них, а они, вместе с нашими польскими и эстонскими союзниками, а также нашими моряками, летчиками и инженерами, помогли найти и вернуть наших солдат домой. Это трагическое событие, но оно подтверждает, что значит иметь союзников и друзей.»

Армия США сообщила, что не раскрывает имя солдата, пока не будет подтверждено, что его родственники уведомлены. Ранее отец одного из пропавших солдат, Троя Смита Кнутсона-Коллинса, подтвердил, что его сына все еще ищут, в то время как тела троих его коллег были извлечены из болота вместе с бронемашиной M88 накануне.

Четверо солдат вместе с бронетехникой пропали без вести в минувший вторник ранним утром в болоте на востоке Литвы, недалеко от границы с Беларусью, на полигоне в Пабраде.