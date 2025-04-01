Германия может утилизировать вероятный «теневой» танкер РФ

Германия может утилизировать нефтяной танкер Eventin, который ранее был конфискован таможней ФРГ в пользу государства. Об этом сообщил во вторник, 1 апреля, представитель министерства финансов ФРГ. По данным властей Евросоюза, судно является частью российского «теневого флота», с помощью которого Москва обходит западные санкции.

На борту танкера находится 100 000 тонн сырой нефти стоимостью 40 млн евро.

«Конфискация создает условия для утилизации судна и его груза», - заявили в Минфине, добавив, что смена экипажа судна уже состоялась, передает агентство dpa. Подробности о возможной утилизации «пока предоставить невозможно из-за продолжающихся таможенных процедур», отметили в ведомстве.

Об Eventin

Судно под флагом Панамы перевозило нефть из российского порта Усть-Луга через Балтийское море в Египет, сообщало издание Der Spiegel. С середины января танкер из-за отказа двигателя лег в дрейф к северу от немецкого острова Рюген и был отбуксирован к побережью Германии.

В конце февраля танкер Eventin был занесен в список ЕС, где перечислены вероятные участники «теневого флота» РФ. Как пишет Der Spiegel, необычно жесткие меры правительства ФРГ в отношении танкера связаны с тем, что в ведомстве федерального канцлера, а также МИД Германии решили продемонстрировать России, что Берлин не намерен бездейственно наблюдать за транспортировкой российской нефти через Балтийское море в обход санкций.

«Теневой флот» РФ

По данным европейских властей, в состав так называемого «теневого флота» РФ входят несколько сотен танкеров, зарегистрированных в последние годы в различных малых странах, но де-факто находящихся под управлением России. Москва использует их для продажи нефти в обход эмбарго, наложенного странами Запада в связи с продолжающимся полномасштабным вторжением РФ в Украину.