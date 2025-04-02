На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть (Партия реформ).

Выдержки из беседы:

– Будет ли введена плата за поддержание частоты? По сути, это можно считать электроналогом за присоединение к единой энергосети ЕС?

– Вынужденные расходы за интеграцию системы с энергосетью Европы, как известно, до июля покрывает Elering. Сейчас мы ведем переговоры с участниками рынка насчет принципов распределения расходов, которые будут возникать в будущем.

Это не электроналог. Это реальные расходы наподобие сетевой платы, которые кто-то должен нести. Эта плата не будет очень высокой в процентуальном отношении. Сейчас участники рынка договариваются, как она будет распределяться.

Если быстро договориться не удастся, то введение платы за поддержание частоты может быть отложено с июля 2025 года на начало 2026 года.

– Есть ли надежная альтернатива для снижения цен на электричество в период пиковых нагрузок?

– Самый быстрый способ производства электроэнергии, если говорить об управляемых мощностях, – это наличие газовых электростанций. Однако произведенное на газе электричество тоже недешево. Если говорить о больших объемах, то это обойдется очень дорого.

– Откуда будет поступать газ?

– Газ придется импортировать. Речь идет об СПГ нероссийского происхождения. Экспортеров сжиженного природного газа очень много – США, Катар и т.д.

– Как дорогой импортный газ сделает электричество дешевле?