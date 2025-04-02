Станет ли электричество дешевле в ближайшие два года? Как расставит приоритеты новый министр энергетики? Можно ли решить проблему огромных счетов за тепло в Нарве?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть (Партия реформ).
Выдержки из беседы:
– Будет ли введена плата за поддержание частоты? По сути, это можно считать электроналогом за присоединение к единой энергосети ЕС?
– Вынужденные расходы за интеграцию системы с энергосетью Европы, как известно, до июля покрывает Elering. Сейчас мы ведем переговоры с участниками рынка насчет принципов распределения расходов, которые будут возникать в будущем.
Это не электроналог. Это реальные расходы наподобие сетевой платы, которые кто-то должен нести. Эта плата не будет очень высокой в процентуальном отношении. Сейчас участники рынка договариваются, как она будет распределяться.
Если быстро договориться не удастся, то введение платы за поддержание частоты может быть отложено с июля 2025 года на начало 2026 года.
– Есть ли надежная альтернатива для снижения цен на электричество в период пиковых нагрузок?
– Самый быстрый способ производства электроэнергии, если говорить об управляемых мощностях, – это наличие газовых электростанций. Однако произведенное на газе электричество тоже недешево. Если говорить о больших объемах, то это обойдется очень дорого.
– Откуда будет поступать газ?
– Газ придется импортировать. Речь идет об СПГ нероссийского происхождения. Экспортеров сжиженного природного газа очень много – США, Катар и т.д.
– Как дорогой импортный газ сделает электричество дешевле?
– За последние пару дней в определенные часы цена была очень высокой, порядка 700 евро за мегаватт/час. Такие периоды пиковых нагрузок можно сократить, чтобы стоимость электричества была дешевле на 200–300 евро за мегаватт/час. Это можно было бы сделать, если бы у нас была, например, газовая электростанция.
Дефицит электричества можно также сократить за счет ветроэнергии, солнца или аккумуляторных парков. Мы нуждаемся в разных источниках электроэнергии.
Важное значение, разумеется, имеют и надежные внешние соединения. Estlink-2, увы, сейчас несправен. И это влияет на цены. Мы продолжим делать ставки на энергобезопасность внешних соединений.
Важно не прерывать инвестиции в производственные мощности. Это позволит говорить в дальнейшем о более выгодных ценах на электричество.
Подробнее в повторе!
- Изменятся ли приоритеты при новом министре?
- Какая энергетика выйдет на первый план?
- Что принесет слияние Eesti Energia и Enefit Green?
- Кто может рассчитывать на госдотации?
- Морские ветропарки списаны со счетов?
- Станет ли электричество дешевле в ближайшие годы?
- Будет ли введена плата за поддержание частоты?
- Можно ли уменьшить счета на тепло в Нарве?
- Готово ли государство вложиться в создание АЭС?