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Студия Postimees: настала новая эпоха в энергетике? Отвечает министр Сутть

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Станет ли электричество дешевле в ближайшие два года? Как расставит приоритеты новый министр энергетики? Можно ли решить проблему огромных счетов за тепло в Нарве?

На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть (Партия реформ). Следите за эфиром в 13:00!

  • Изменятся ли приоритеты при новом министре? 
  • Какая энергетика выйдет на первый план?
  • Что принесет слияние Eesti Energia и Enefit Green?
  • Кто может рассчитывать на госдотации? 
  • Морские ветропарки списаны со счетов?
  • Станет ли электричество дешевле в ближайшие годы?
  • Будет ли введена плата за поддержание частоты?
  • Можно ли уменьшить счета на тепло в Нарве?
  • Готово ли государство вложиться в создание АЭС?
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