Станет ли электричество дешевле в ближайшие два года? Как расставит приоритеты новый министр энергетики? Можно ли решить проблему огромных счетов за тепло в Нарве?
Студия Postimees: настала новая эпоха в энергетике? Отвечает министр Сутть
На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть (Партия реформ). Следите за эфиром в 13:00!
- Изменятся ли приоритеты при новом министре?
- Какая энергетика выйдет на первый план?
- Что принесет слияние Eesti Energia и Enefit Green?
- Кто может рассчитывать на госдотации?
- Морские ветропарки списаны со счетов?
- Станет ли электричество дешевле в ближайшие годы?
- Будет ли введена плата за поддержание частоты?
- Можно ли уменьшить счета на тепло в Нарве?
- Готово ли государство вложиться в создание АЭС?