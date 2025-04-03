Мэр Нарвы: 36% горожан – вне выборов, школы ищут 75 учителей

На вопросы rus.Postimees ответила в студии мэр Нарвы Катри Райк (Социал-демократическая партия).

Выдержки из беседы:

– Как решение Рийгикогу о лишении граждан РФ и Беларуси права голоса изменит картину выборов Нарве и Ида-Вирумаа?

– Люди обижены. В Нарве практически не осталось русскоязычных семей, не задетых этим решением. У кого-то теща, у кого-то мама не смогут проголосовать.

Самым больших шоком для нарвитян стало то, как члены парламента радовались этому решению. Возникает вопрос: кого мы победили?

Мне сложно понять радость парламентариев. Неграждане Эстонии – это российские, белорусские граждане, серопаспортники, граждане Австрии, Великобритании и т.д. Все эти люди живут у нас. В нашем случае – это нарвитяне. Они никуда не исчезнут. Нам вместе жить дальше.

Легко принимать решения. Однако нужно понимать, что нам теперь придется с этими решениями жить.

– Какой процент нарвитян не будет допущен к ближайшим выборам?

– Одна треть. По статистике, 36% нарвитян являются гражданами РФ. Это 15 500 человек – больше, чем в Ласнамяэ, где проживает только 12 000 граждан РФ. Граждан Беларуси в Нарве мало: всего 68 человек.

Очевидно, что среди неграждан Эстонии – много тех, кто живет в стране уже не одно поколение.

– Насколько вероятно протестное голосование в Нарве?

– Возможны два сценария: либо протест, либо бойкот, к которому сейчас достаточно часто призывают в соцсетях известные в Нарве люди.