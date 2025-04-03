Мэр Нарвы: 36% горожан – вне выборов, школы ищут 75 учителей

- Нарвитяне обижены на Рийгикогу
- Школы снова в поисках учителей
- Отопление подорожает осенью
Чем завершится масштабная госпроверка нарвских школ? Как снизить огромные счета за тепло в городе? Сколько нарвитян не будут допущены к местным выборам?
На вопросы rus.Postimees ответила в студии мэр Нарвы Катри Райк (Социал-демократическая партия).
Выдержки из беседы:
– Как решение Рийгикогу о лишении граждан РФ и Беларуси права голоса изменит картину выборов Нарве и Ида-Вирумаа?
– Люди обижены. В Нарве практически не осталось русскоязычных семей, не задетых этим решением. У кого-то теща, у кого-то мама не смогут проголосовать.
Самым больших шоком для нарвитян стало то, как члены парламента радовались этому решению. Возникает вопрос: кого мы победили?
Мне сложно понять радость парламентариев. Неграждане Эстонии – это российские, белорусские граждане, серопаспортники, граждане Австрии, Великобритании и т.д. Все эти люди живут у нас. В нашем случае – это нарвитяне. Они никуда не исчезнут. Нам вместе жить дальше.
Легко принимать решения. Однако нужно понимать, что нам теперь придется с этими решениями жить.
– Какой процент нарвитян не будет допущен к ближайшим выборам?
– Одна треть. По статистике, 36% нарвитян являются гражданами РФ. Это 15 500 человек – больше, чем в Ласнамяэ, где проживает только 12 000 граждан РФ. Граждан Беларуси в Нарве мало: всего 68 человек.
Очевидно, что среди неграждан Эстонии – много тех, кто живет в стране уже не одно поколение.
– Насколько вероятно протестное голосование в Нарве?
– Возможны два сценария: либо протест, либо бойкот, к которому сейчас достаточно часто призывают в соцсетях известные в Нарве люди.
Однако нужно понимать, что в Эстонии невозможно проголосовать «против всех». Выборы в любом случае состоятся. А вот результат может быть таким, которого никто не ожидал. Надеюсь, что эмоции избирателей улягутся и они придут на выборы.
В Нарве сейчас непопулярно быть членом горсобрания. Депутаты так часто меняют фракции, что в какой-то момент я сама перестала понимать, как называется фракция, в корой состою.
Самый большой вызов – отток молодежи из города. Причина в том, что после учебы негде работать и жить. Новое жилье отсутствует.
– Изменятся ли акценты предвыборной кампании в сложившейся ситуации, когда треть горожан не смогут проголосовать?
– На нарвских кухнях чаще всего сейчас обсуждается тема, как свести концы с концами. Сильно встревожило людей и повышение платы за визит к врачу до 20 евро. Экономическая ситуация – важный акцент.
– С 1 апреля в Нарве снова подорожало отопление. Насколько это сильный удар по населению?
– Плата повысилась только на бумаге. Это повышение связано с максимально возможной ценой – в том случае, если используется газ. Фактически в марте цена за отопление будет ниже, поскольку в работу была запущена Балтийская электростанция.
10–15 лет назад Нарва была уверена в сланцевом будущем. Теперь времена изменились. За минувшие два года тарифы на тепло в Нарве повышались трижды.
Сейчас готовится конкурс на госпоставку. На предварительном этапе заявлено пять участников, желающих отапливать город. Через пару месяцев мы узнаем, кто построит в Нарве новую ТЭС.
В ближайшее время правительство Эстонии проведет выездное заседание в Нарве. Нужно признать, что эстонские политики очень часто разводят руками и списывают проблемы на войну, зеленый переход и кризис мировой экономики. Однако такой подход не спасет население города.
Новая электростанция появится в 2028 году, но до этого еще нужно дожить. Балтийская электростанция ближайшей осенью будет ремонтироваться. Это значит, что в октябре, ноябре и декабре цена на тепло будет выше, чем сейчас.
– В Нарве завершается большая госпроверка школ, переходящих на эстонский язык обучения. Каких результатов вы ожидаете?
– Проверка в шести муниципальных школах проходит с марта по май. Прежде всего это касается переходных классов – первых и четвертых. Оказалось, что проверять нечего. Приятным сюрпризом стало то, что нарвские учителя знают эстонский язык.
Вопрос – в наличии методик. Опытные учителя покинули школу или собираются это сделать. На их место приходят люди без методической подготовки. В Нарве нужно открыть методический центр. Это позволит говорить о качестве эстоноязычного образования.
Самое пристальное внимание – к четвероклассникам и классам для детей с особыми потребностями. В будущем году им придется изучать историю на эстонском и читать по-эстонски «Гарри Поттера». Это сложно! На развитие детей нужно обратить повышенное внимание.
– Сколько учителей не хватает школам Нарвы?
– Если бы 1 сентября было уже завтра, то не хватает 75 учителей. Мы надеемся на успешную сдачу экзамена предметниками в конце мая и начале июня, что позволит им продолжить работу в школе.
В детских садах ситуация лучше. В каждой группе есть по одному учителю с уровнем С1. Это, как правило, молодые специалисты. Не хватает 150 помощников педагогов с категорией В2. Им дана отсрочка еще на один год.
Конечно, мы понимаем, что успешно сдают экзамен 10–20% учителей. Остальных будем искать. В минувшем году в Нарву приехали 13 новых учителей. Пока они остаются в школе, но год еще не закончился.
Подробнее в повторе!
- Какой процент нарвитян не допущен к выборам?
- Насколько вероятно протестное голосование?
- Изменятся ли акценты предвыборной кампании?
- Почему в Нарве вновь подорожало отопление?
- Как уменьшить огромные счета за тепло?
- Что принесет большая госпроверка школ?
- Где найти 75 учителей, которых ищут школы?
- Получит ли Нарва реальные оборонные заказы?
- Насколько велик страх войны у границы?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja