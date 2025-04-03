Студия Postimees: проверки школ Нарвы и выборы не для всех – каких итогов ждет мэр Катри Райк?

Чем завершится масштабная госпроверка нарвских школ? Как снизить огромные счета за тепло в городе? Сколько нарвитян не будут допущены к местным выборам?
На вопросы rus.Postimees ответит в студии мэр Нарвы Катри Райк (Социал-демократическая партия). Следите за эфиром в четверг, в 11:00!
- Какой процент нарвитян не допущен к выборам?
- Насколько вероятно протестное голосование?
- Изменятся ли акценты предвыборной кампании?
- Почему в Нарве вновь подорожало отопление?
- Как уменьшить огромные счета за тепло?
- Что принесет большая госпроверка школ?
- Где найти 75 учителей, которых ищут школы?
- Получит ли Нарва реальные оборонные заказы?
- Насколько велик страх войны у границы?