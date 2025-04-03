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Студия Postimees: проверки школ Нарвы и выборы не для всех – каких итогов ждет мэр Катри Райк?

Чем завершится масштабная госпроверка нарвских школ? Как снизить огромные счета за тепло в городе? Сколько нарвитян не будут допущены к местным выборам?

На вопросы rus.Postimees ответит в студии мэр Нарвы Катри Райк (Социал-демократическая партия). Следите за эфиром в четверг, в 11:00!

  • Какой процент нарвитян не допущен к выборам?
  • Насколько вероятно протестное голосование?
  • Изменятся ли акценты предвыборной кампании?
  • Почему в Нарве вновь подорожало отопление?
  • Как уменьшить огромные счета за тепло? 
  • Что принесет большая госпроверка школ?
  • Где найти 75 учителей, которых ищут школы?
  • Получит ли Нарва реальные оборонные заказы?
  • Насколько велик страх войны у границы?
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