Запрет больше не действует: с пойманных на мошенничестве с экипировкой норвежских прыгунов с трамплина сняли дисквалификацию

«Первоначальный запрет на участие в соревнованиях был необходим для обеспечения честности на соревнованиях. Теперь, когда сезон 2024/25 завершен, этот запрет больше не действует», — говорится в заявлении FIS на официальном сайте.

Таким образом, от запрета на участие в соревнованиях освободились все пять норвежцев: Мариус Линдвик, Йоханн Андре Форфанг, Робин Педерсен, Кристоффер Сундаль и Роберт Йоханнсон.

Норвежская лыжная федерация сообщила, что вышеупомянутые спортсмены могут снова присоединиться к национальной сборной и продолжить тренировки и участие в соревнованиях.

Однако FIS оставила в силе запрет на действия трех официальных представителей норвежской сборной по прыжкам с трамплина - главного тренера Магнуса Бревига, ассистента тренера Томаса Лоббена и портного Адриана Ливельтена.

Скандал с комбинезонами вспыхнул на предпоследний день чемпионата мира в Тронхейме, когда благодаря тайно снятому и утекшему в СМИ видео судьи смогли проверить спортивные костюмы норвежской сборной и обнаружили признаки манипуляций.

После этого FIS собрала все норвежские комбинезоны и начала отдельное расследование, которое продолжает идти. «Комбинезоны, собранные 11 марта в Осло, находятся в распоряжении FIS, и вскоре их ожидает тщательная техническая проверка», - сообщила FIS.

Адвокат Томас Скьельбред сказал Норвежскому телевидению, что при проверке присутствуют помимо квалифицированных экспертов еще и юристы Норвежской лыжной федерации и FIS, добавив, что результаты расследования, вероятно, не будут известны до лета.