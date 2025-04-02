Поддержка лидирующей партии «Отечество» за неделю упала на 1,1 процентных пункта. Партия реформ увеличила свою поддержку на один процентный пункт за неделю и обогнала в рейтинговой таблице EKRE, поддержка которой за неделю упала на 1,6 процентных пункта.

За тройкой лидеров следуют Центристская партия (15,4%) и Социал-демократическая партия (СДП) (10,4%), а самую низкую поддержку среди парламентских партий имеет партия «Ээсти 200» (2,4%).

За неделю рейтинг центристов не изменился, популярность соцдемов выросла на 0,6, а Eesti 200 - на 0,4 процентного пункта.

Рейтинг внепарламентской Партии правых составляет 4,3%, «Зеленых Эстонии» - 1,1%, а партии Koos - 0,9%.

Коалиционные партии поддерживают 20,2%, а оппозиционную - 72,5% респондентов.

Последние результаты отражают период опроса с 3 по 30 марта. Всего было опрошено 4000 граждан Эстонской Республики, достигших избирательного возраста.