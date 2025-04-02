Forbes: из стран Балтии миллиардеры есть только в Эстонии

Россия - пятая в мире по числу миллиардеров

Всего в списке значится 3028 человек. Больше всего представителей США (902), Китая (516), Индии (205) и Германии (171). На пятом месте по числу долларовых миллиардеров - Россия.

По данным на сайте англоязычной версии Forbes, число долларовых миллиардеров среди граждан РФ выросло за год со 120 до 140 человек, их совокупное состояние - с 537 млрд долларов до 580 млрд долларов. В то же время русскоязычная версия Forbes пишет, что число долларовых миллиардеров в РФ в 2025 году составило 146 человек, их общее состояние - 625,5 млрд долларов. Отмечается, что против 14 из 20 самых богатых россиян действуют те или иные западные санкции.

Согласно Forbes Russia, число россиян в списке миллиардеров и их общее состояние резко упали в 2022 году, после начала войны в Украине. С тех пор оба этих показателя росли и теперь превысили предыдущий рекорд, зафиксированный в 2021 году. Forbes ведет свой список с 1987 года.

Самые богатые россияне по версии Forbes

Второй год подряд богатейшим россиянином по версии Forbes признается основатель «Лукойла» Вагит Алекперов с 28,7 млрд долларов. За ним следуют главы «Северстали» и «Новатэка» Алексей Мордашов (28,6 млрд) и Леонид Михельсон (28,4 млрд) с семьями.