В Киеве взялись изучать американский договор о ресурсах. Украинские силы остановили продвижение российских войск в Курской области у самой границы. На фоне разговоров о прекращении огня в марте выросла интенсивность боев. Путин прямым текстом заявил, что останавливать войну не собирается. Визит духовного советника американского президента в Бучу. Украина получила в марте больше шести миллиардов внешнего финансирования после паузы в феврале. Об этом в своем обзоре рассказывает украинский журналист Олександр Крамаренко.
Виш-лист от друга Дональда, несостоявшееся перемирие и напоминание о Буче. Обзор событий в Украине
В понедельник, 31 марта, центр украинской столицы стоял в пробках. Полицейские вежливо, но непреклонно отправляли машины в обход, а все ради мер безопасности, которые были введены в связи с визитом парламентских делегаций 16 европейских стран, а также Европарламента.
Члены парламентов Эстонии, Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Испании, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции вместе с депутатами Европейского парламента прибыли в Киев, чтобы встретиться с украинскими руководителями и принять участие в событиях, связанных с третьей годовщиной освобождения Киевской области от российских оккупантов.
Конечно, такой масштабный визит случился далеко не ради протокольных мероприятий. Очень похоже, что он должен был дополнительно сигнализировать о готовности воплощать в реальность те заявления, что были сделаны 28 марта в Париже на саммите «Коалиции желающих», собравшем руководителей трех десятков государств, поддерживающих Украину.
И чтобы уж совсем все всем было ясно, в Мадриде 31 марта встречались министры иностранных дел Германии, Франции, Италии, Польши, Испании, Великобритании, а также верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел.
Эту встречу окрестили совещанием министров иностранных дел G5+, так как в ней представлены пять из семи участников «Большой семерки» - G7. «Мир должен быть справедливым, а захватническая война России не может закончиться вознаграждением для агрессора», - ключевая фраза по итогам мадридской встречи. Еще там более чем однозначно связали евроатлантическую безопасность, с одной стороны, и независимость, суверенитет, территориальную целостность Украины - с другой. Настолько однозначного увязывания этих двух направлений раньше не наблюдалось в итоговых документах встреч высокого уровня.
Справка об авторе
Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года.
Действующий главный редактор журнала «Деньги».
Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент».
Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.
Первые три года
Момент для масштабного визита европейских парламентариев в Киев был выбран символично еще и потому, что ровно три года назад впервые стало ясно, что Россия не сможет проглотить Украину. Тогда после четырех недель боев российские части были отброшены от окрестностей Киева, а потом и вовсе оставили захваченные до того районы в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Но за те недели, которые находились в оккупации пригородные поселки и городки в окрестностях Киева, там происходили страшные вещи. Название города Буча стало синонимом тяжких преступлений российских военных против мирного населения.
Парламентарии европейских стран вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской почтили память погибших у мемориала в Буче. Глава украинского парламента Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль тоже приняли участие в этом событии. Нечасто в одном месте присутствуют сразу все высшие руководители воюющего государства, так что жест был более чем внятен: Украина ничего не забыла, и она напоминает о масштабе угроз, с которыми сталкивается не только она, но и европейские партнеры.
К сожалению, в этот момент должен был действовать золотой принцип коммуникаций: если хочешь донести свое послание партнерам - не пытайся в это послание упаковать много мыслей, ограничься одной-двумя. Украинские лидеры, похоже, хотели, прежде всего, показать глубину ужасов российской оккупации и готовность страны противостоять оккупантам. Скорее всего, это действительно подействовало на европейских парламентариев. Но сами украинцы вспоминали в те дни и многое другое, не менее трагическое.
Именно в мартовские дни ровно три года назад российская авиация стирала с лица земли жилые кварталы Мариуполя - города, в котором до вторжения жили более 600 тысяч людей. Здание Донецкого академического областного драматического театра в городе Мариуполь было превращено в развалины именно в тот момент, когда в его подвалах укрывались не менее шестисот жителей города, включая детей. На площади перед театром многометровыми буквами было написано «ДЕТИ», но это не остановило российских пилотов и их начальников.
Наверное, значительно больше будут вспоминать о первых неделях полномасштабной войны позже, после ее окончания. Сейчас сложно подводить итоги, потому что до окончания боевых действий очень и очень не близко. В воздухе носится ощущение каких-то эмоционально-политических качелей. Впервые две ночи за много месяцев две ночи подряд в украинской столице не было воздушных тревог - в ночь на 1 и 2 апреля. Абсолютно впервые Киев не обстреляли во время визита высокой иностранной делегации. Но при этом атаковали беспилотниками и ракетами Харьков, Одессу, Херсон, Сумы, а также города поменьше.
Не было новостей о переговорах на заметно высоком уровне между украинскими и американскими представителями, а также между американскими и российскими представителями. Но по каким-то слабо видимым признакам складывается впечатление, что какие-то переговоры идут более чем активно. И при этом вполне отчетливо звучат отдельные сигналы от первых лиц - эдакий глобальный военно-политический теннис.
Путин дразнит Трампа
Новый круг обмена сигналами стартовал 27 марта, когда российский президент Владимир Путин отправился в Мурманскую область, где устроил показательные выступления на борту атомной подлодки «Архангельск». Вот в чем Путина и его советников сложно упрекнуть - в невнимании к символам. Символов на этот раз было целых три.
Во-первых, время. Как раз был выбран момент, когда американский президент Дональд Трамп ожидал старта деэскалации, движения в сторону прекращения огня. Выступление Путина на подлодке случилось ровно через три дня после переговоров в Эр-Рияде.
Во-вторых, место. Площадкой для бенефиса Путина была выбрана только-только вставшая в строй атомная подлодка. Наверняка это должно было показать, что потрепанные в украинских степях российская армия и частично утопленный в Черном море российский флот - еще ого-го. Правда, лодку начали строить десять лет назад и окончили ее строительство, в основном, вскоре после вторжения в Украину, два года назад.
В-третьих, Арктика. Выступление Путина на российской базе в Арктике выглядело как нарочитый щелчок по самолюбию американским контрагентам. Это прозвучало как громкий сигнал Дональду Трампу прямо из Арктики, по поводу раздела которой тот начал было договариваться с Путиным. Со стороны это выглядело так, будто Кремль играет на повышение ставок - дескать, щедрое предложение от Белого дома его не устраивает, давай еще.
Да и кроме Арктики в заявлениях Путина хватало пренебрежения к «красным линиям», обозначенным американской стороной в Эр-Рияде. Путин продолжал настаивать на том, что он не откажется от территориальных захватов и собирается додавить Украину. Более того, требует передать даже те части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под контролем украинских войск. Путин категорически настаивает на смене украинского руководства - как на предварительном условии для заключения соглашения. Ну и далее по списку - невхождение Украины в НАТО, прекращение ее поддержки партнерами, демонтаж украинских Вооруженных сил и оборонной промышленности.
Реакция из Вашингтона была достаточно резкой, но не вполне однозначной. Например, Дональд Трамп пообещал запустить пошлины на импорт российской нефти, если Путин не отдаст приказ о прекращении огня. «Давно пора», - отреагировали в Украине на обещание ввести пошлины на российскую нефть. Но тут же задали пару риторических вопросов. Для начала о том, а против чего, собственно, Трамп может ввести пошлины, если российская нефть уже несколько лет как не поступает на американский рынок? Да и до полномасштабного вторжения объемы поставок были исчезающе малы.
Да, Трамп упоминал о так называемых вторичных санкциях против российской нефти. Тут возникает вопрос: а как он принудит КНР, Индию и Турцию ввести импортные пошлины на российскую нефть? Эти три страны импортируют львиную долю российской нефти и нефтепродуктов. Вопрос интересный в связи с тем, что ценовое ограничение на российскую нефть - не более 60 долларов за баррель, так толком и не начало действовать. И в обходе этого ограничения замечены именно те самые три страны.
А вот визит в Украину личного духовного советника Трампа - евангельского пастора Марка Бернса выглядел довольно многообещающе. Особенно его фраза о том, что украинские солдаты просят не денег, а танков и самолетов, чтобы защитить своих сограждан от смерти.
Этот визит выглядел символично со всех сторон. Во-первых, Бернса уговорил побывать в Украине весьма авторитетный в Украине религиозный деятель - главный раввин Украины Моше Асман. Во-вторых, они вдвоем встречались с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, посещали центральный военный госпиталь, а также места трагических событий 2022 года в Буче, Ирпене и Бородянке. В-третьих, они оба выступали на межконфессиональном религиозном форуме в Киеве.
В Украине на визит Марка Бернса при участии Моше Асмана смотрят с немалыми надеждами - как на шанс достучаться до нынешней американской администрации и прорвать кольцо российских нарративов, которыми Кремль бомбардирует Вашингтон.
Фонд-Фонд-Фонд
Вопрос о пошлинах на российскую нефть тем временем как-то подвис в воздухе, хотя в Курской области и на Донбассе, а также в Харьковской области продолжаются жестокие бои. Если в январе в среднем было по 164 боевых столкновения в сутки (данные украинского Генштаба), то в феврале на волне разговоров о договоренности Трамп-Путин интенсивность упала до 117 в сутки. Но вот в марте активность российских войск снова пошла вверх - в среднем 138 боестолкновений в сутки. Перемирие? Какое такое перемирие?
И вот тут как раз и подвезли другие новости из Вашингтона - текст большого соглашения между США и Украиной по поводу украинских ресурсов.
Напомним, что именно отказ Зеленского от подписания рамочного соглашения «украинские ресурсы в обмен на погашение долга и продолжение помощи» привел к громкому скандалу в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. А тут появился на свет уже не рамочный, а конкретный документ более чем на полсотни страниц.
В этом новом детальном договоре обнаружилось куча странных пунктов, которые выглядят как попытка оформить ранее предоставленную безвозвратную помощь в качестве долга Украины перед США. Ну, и в качестве инструмента погашения такого долга - создание некоего фонда, куда будут стекаться доходы от использования украинских недр и инфраструктуры. И все это - без каких-либо явных гарантий безопасности.
Упаси Боже, в Киеве на этот раз не отвергали договор с порога, а взялись вдумчиво над ним работать. Называют, правда, этот документ «драфтом», то есть черновиком. Чем намекают - дескать, окончательный вид документа должен отличаться от первоначального. Привлекли к этому делу представителей сразу нескольких украинских министерств. Ищут сильную юридическую компанию в США, готовую взяться за сопровождение и подготовки документа, и переговоров.
Все эти довольно странные события со стороны вполне похожи на попытку Вашингтона дожать Киев, раз уж так сложно оказалось дожать Москву. В европейских столицах наблюдают за происходящим с хорошо скрываемым раздражением, но вслух не комментируют. Вместо этого создали «коалицию желающих».
Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил в Париж представителей трех десятков стран, которые 28 марта на саммите «Коалиции желающих» обсуждали гарантии безопасности для Украины после окончания войны, в том числе - перспективы размещения в этой стране международного миротворческого контингента. Такой был замысел, но пошли дальше анонсированных планов.
Определенней прочих высказалась председатель Еврокомиссии, а в прошлом министр обороны ФРН Урсула фон дер Ляйен. Она сделала три основных вывода по итогам встречи в Париже, которые вкратце сводятся к следующему: Украина должна получить вооружения и деньги в достаточном количестве; санкции против РФ остаются в силе; нужно форсировать план Readiness 2030 с 800 млрд евро инвестиций государств-членов в оборону. Практически одновременно ряд европейских стран заявили о новых пакетах военной помощи Украине, а самый крупный предоставила Швеция - на 1,6 млрд долларов.
Украинское правительство подсчитало, что в марте страна получила самый весомый с начала года пакет финансовой поддержки - на общую сумму более 6,5 млрд долларов. Сюда относятся деньги от программы EFF от МВФ, в рамках европейской программы Ukraine Facility, а также в рамках донорских программ, которыми оперирует Всемирный Банк. Правда, в феврале имела место пауза во внешней финансовой поддержке, но она была плановой. При этом центр тяжести финансовой поддержки Украины уже сместился от США в сторону стран ЕС и Великобритании. Это, как ожидается, обещает Киеву больше финансовой определенности, которая так нужна Украине в тот момент, пока Белый дом нащупывает верную стратегию по поводу самой большой войны в Европе с момента окончания Второй мировой.