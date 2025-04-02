Виш-лист от друга Дональда, несостоявшееся перемирие и напоминание о Буче. Обзор событий в Украине

Да и кроме Арктики в заявлениях Путина хватало пренебрежения к «красным линиям», обозначенным американской стороной в Эр-Рияде. Путин продолжал настаивать на том, что он не откажется от территориальных захватов и собирается додавить Украину. Более того, требует передать даже те части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под контролем украинских войск. Путин категорически настаивает на смене украинского руководства - как на предварительном условии для заключения соглашения. Ну и далее по списку - невхождение Украины в НАТО, прекращение ее поддержки партнерами, демонтаж украинских Вооруженных сил и оборонной промышленности.

Реакция из Вашингтона была достаточно резкой, но не вполне однозначной. Например, Дональд Трамп пообещал запустить пошлины на импорт российской нефти, если Путин не отдаст приказ о прекращении огня. «Давно пора», - отреагировали в Украине на обещание ввести пошлины на российскую нефть. Но тут же задали пару риторических вопросов. Для начала о том, а против чего, собственно, Трамп может ввести пошлины, если российская нефть уже несколько лет как не поступает на американский рынок? Да и до полномасштабного вторжения объемы поставок были исчезающе малы.