Обучение детей-беженцев из Украины в школах Эстонии показало как их хорошую адаптацию и способность справляться с трудностями, так и проблемы - неспособность справляться с учебной нагрузкой и медленный прогресс в изучении эстонского языка.
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Почему украинским детям непросто в эстонской школе?
Преподавательница эстонского языка для украинских учеников в школе Камбья, Сирле Куристик, на прошлой неделе в статьях, опубликованных в Tartu Postimees, прямо указала на проблему: существует серьезная обеспокоенность по поводу учебных результатов украинских подростков и их итоговых экзаменов в основной школе.