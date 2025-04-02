Ср, 2.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Почему украинским детям непросто в эстонской школе?

Перевод: Каролина Вертяева
Copy
Украинские ученики школы Камбья, расположенной в дюжине километров от Тарту, посещают три урока эстонского языка в неделю. На фото преподаватель Сирле Куристик (на заднем плане). Олег (11, слева), Дарина (15), Иван (11) и Андрей (13) читают новую главу из книги для чтения.
Украинские ученики школы Камбья, расположенной в дюжине километров от Тарту, посещают три урока эстонского языка в неделю. На фото преподаватель Сирле Куристик (на заднем плане). Олег (11, слева), Дарина (15), Иван (11) и Андрей (13) читают новую главу из книги для чтения. Фото: Margus Ansu

Обучение детей-беженцев из Украины в школах Эстонии показало как их хорошую адаптацию и способность справляться с трудностями, так и проблемы - неспособность справляться с учебной нагрузкой и медленный прогресс в изучении эстонского языка.

Преподавательница эстонского языка для украинских учеников в школе Камбья, Сирле Куристик, на прошлой неделе в статьях, опубликованных в Tartu Postimees, прямо указала на проблему: существует серьезная обеспокоенность по поводу учебных результатов украинских подростков и их итоговых экзаменов в основной школе.

Кроме того, сельская школа не имела предыдущего опыта в том, как добиться успеха на уроках языка и предметов с детьми, говорящими на иностранном языке. Особенно с такими, чей родной язык - украинский, а русский и английский слабо развиты. При этом семьи этих детей вовсе не хотели уезжать из дома, их заставила это сделать война.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх