Почему украинским детям непросто в эстонской школе?

Преподавательница эстонского языка для украинских учеников в школе Камбья, Сирле Куристик, на прошлой неделе в статьях, опубликованных в Tartu Postimees, прямо указала на проблему: существует серьезная обеспокоенность по поводу учебных результатов украинских подростков и их итоговых экзаменов в основной школе.

Кроме того, сельская школа не имела предыдущего опыта в том, как добиться успеха на уроках языка и предметов с детьми, говорящими на иностранном языке. Особенно с такими, чей родной язык - украинский, а русский и английский слабо развиты. При этом семьи этих детей вовсе не хотели уезжать из дома, их заставила это сделать война.