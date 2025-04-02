Убийце финского хоккеиста назначили самое суровое наказание

В октябре Финляндию потрясла новость об убийстве. Бывший одноклубник эстонского хоккеиста Роберта Рообы был убит своим сожителем, который был на 37 лет старше него. Нордмо выстрелил в Пухакку дважды, а затем забил его до смерти дулом оружия.

Жертва была убита девятью-десятью ударами, по мнению суда, нападение было яростным и жестоким. По словам прокурора, убийство было спланированным, с чем суд не согласился.

Суд Ляэне-Уусима приговорил Нордмо выплатить семье Пухакки в общей сложности 62 000 евро компенсации. Суд объяснил решение назначить более высокую компенсацию тем, что дело привлекло исключительно большое внимание СМИ.

Пухакка завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира U18 лет в 2013 году, будучи членом сборной Финляндии U18. Он также был многократным медалистом чемпионатов Финляндии среди юниоров U18 и U20. В высшей хоккейной лиге Финляндии Пухакка сыграл один сезон (2015/16), представляя команду «Эспоо Блуз», в составе которой в тот сезон также играл нынешний капитан сборной Эстонии Роберт Рооба.

Пухакка решил завершить свою карьеру в 2018 году, ему было всего 23 года. Год спустя он совершил каминг-аут. По данным газеты Ilta-Sanomat, Пухакка стал первым финским хоккеистом-мужчиной, который открыто рассказал о своей гомосексуальности.

После завершения карьеры Пухакка привлек внимание общественности прежде всего тем, что его сожитель, норвежец Рольф Нордмо, был старше на 37 лет. О своих отношениях с гораздо более старшим партнером Пухакка подробно рассказал в автобиографической книге 2022 года «Ulos kopista» («Из шкафа» или «Из раздевалки»).