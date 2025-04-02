МВД собирается модернизировать Закон об оружии

По мнению предпринимателя в области охранных услуг Яануса Рахумяги, государство должно поощрять владение оружием, а не заниматься административным давлением.

«Государство должно доверять своему народу, упростив покупку оружия, чтобы оно было доступно дома на случай, если оно понадобится. Например, в случае войны», – заявил он.

В Министерстве внутренних дел признают, что Закон об оружии устарел, и в настоящее время рассматривается возможность сделать процесс продления разрешения на оружие менее обременительным.

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