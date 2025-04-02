После стрельбы в Лихула отношение полиции к владению оружием изменилось, и многие люди, владевшие оружием в течение многих лет, остались из-за бюрократии без разрешения, пишет Rus.ERR.
МВД собирается модернизировать Закон об оружии
По мнению предпринимателя в области охранных услуг Яануса Рахумяги, государство должно поощрять владение оружием, а не заниматься административным давлением.
«Государство должно доверять своему народу, упростив покупку оружия, чтобы оно было доступно дома на случай, если оно понадобится. Например, в случае войны», – заявил он.
В Министерстве внутренних дел признают, что Закон об оружии устарел, и в настоящее время рассматривается возможность сделать процесс продления разрешения на оружие менее обременительным.
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