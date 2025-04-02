Этим летом из Таллиннского аэропорта можно будет напрямую улететь почти в 50 разных городов. В числе новинок от airBaltic - рейсы в столицу Исландии Рейкьявик и солнечную Тирану в Албании. Кроме того, теперь круглый год можно летать прямо в Барселону, а летом - на популярный курорт Пальма-де-Майорка.
Таллиннский аэропорт перешел на летнее расписание: запускаются новые маршруты
Увеличивается также частота рейсов по ряду уже действующих маршрутов.
Из Эстонии ежегодно хотят летать более чем в 1000 направлений по всему миру, при этом около 50% пассажиров пользуются пересадками в хабах. «Для пассажира важен не просто новый пункт на карте маршрутов, а то, что стоит за этим пунктом - расписание, частота рейсов и возможности пересадки. Поэтому нас радует не только появление новых направлений, но и увеличение частоты рейсов в ключевые узловые аэропорты», - отметил член правления Tallinna Lennujaam AS Ээро Пяргмяэ.
С конца марта airBaltic будет выполнять два рейса в день в Амстердам, что улучшит сообщение с Северной Америкой, Великобританией, Центральной и Южной Европой. Также два рейса в день в Копенгаген выполняет авиакомпания SAS, обеспечивая удобные пересадки, как и другие перевозчики, увеличивающие частоту рейсов.
Этим летом в Таллинн возвращаются авиакомпании, начавшие полеты в прошлом году: Eurowings с прямыми рейсами в Прагу и Transavia France - в парижский аэропорт Орли.
Также возвращаются традиционные летние направления в Биллунн, Мальта, Сплит, Ницца, Бургас, Ираклион и Родос. В Барселону можно будет улететь напрямую двумя авиакомпаниями - airBaltic и Ryanair.
«Выбор летних прямых направлений разнообразен: от городского отдыха до пляжных поездок и походов на природе. Подходящие маршруты найдутся как для семей, так и для тех, кто ищет расслабления или новых впечатлений. Все направления и расписания можно найти на сайте аэропорта», - добавил Пэргмяэ.
Регулярные рейсы летом 2025 года:
Амстердам, Анталья, Барселона, Берлин, Биллунн, Бургас, Брюссель, Дублин, Франкфурт, Хельсинки, Ираклион, Стамбул, Копенгаген, Курессааре, Кярдла, Лондон (Лутон, Станстед, Гатвик), Малага, Мальта, Милан (Мальпенса), Мюнхен, Ницца, Осло, Пальма-де-Майорка, Париж (Шарль-де-Голль, Орли), Прага, Рейкьявик, Родос, Рига, Сплит, Стокгольм, Тенерифе, Тирана, Варшава, Вильнюс и Цюрих.
Чартерные рейсы:
Анталья, Бодрум, Бургас, Катания, Энфида, Фуншал, Ираклион, Хургада, Ламеция, Ларнака, Родос, Шарм-эль-Шейх и Тиват.
Авиакомпании, выполняющие рейсы из Таллинна в 2025 году:
airBaltic, Eurowings, Finnair, Jet2, LOT, Lufthansa, Norwegian, NyxAir, Pegasus, Ryanair, SAS, SunExpress, SWISS, Transavia, Turkish Airlines и Wizz Air.
Крупнейшей авиакомпанией в Таллиннском аэропорту остается airBaltic, выполняющая в летний сезон полеты по 23 направлениям, предлагая отличные деловые и туристические маршруты.
Летний сезон полетов начинается с перехода на летнее время, который в 2025 году состоялся 30 марта, и продлится до 26 октября, после чего вступит в силу зимнее расписание.
Авиакомпании самостоятельно принимают решения по своим маршрутам и могут открывать новые рейсы в середине сезона. Также возможны изменения в расписании и маршрутах на протяжении всего лета.