Таллиннский аэропорт перешел на летнее расписание: запускаются новые маршруты

Увеличивается также частота рейсов по ряду уже действующих маршрутов.

Из Эстонии ежегодно хотят летать более чем в 1000 направлений по всему миру, при этом около 50% пассажиров пользуются пересадками в хабах. «Для пассажира важен не просто новый пункт на карте маршрутов, а то, что стоит за этим пунктом - расписание, частота рейсов и возможности пересадки. Поэтому нас радует не только появление новых направлений, но и увеличение частоты рейсов в ключевые узловые аэропорты», - отметил член правления Tallinna Lennujaam AS Ээро Пяргмяэ.

С конца марта airBaltic будет выполнять два рейса в день в Амстердам, что улучшит сообщение с Северной Америкой, Великобританией, Центральной и Южной Европой. Также два рейса в день в Копенгаген выполняет авиакомпания SAS, обеспечивая удобные пересадки, как и другие перевозчики, увеличивающие частоту рейсов.

Этим летом в Таллинн возвращаются авиакомпании, начавшие полеты в прошлом году: Eurowings с прямыми рейсами в Прагу и Transavia France - в парижский аэропорт Орли.

Также возвращаются традиционные летние направления в Биллунн, Мальта, Сплит, Ницца, Бургас, Ираклион и Родос. В Барселону можно будет улететь напрямую двумя авиакомпаниями - airBaltic и Ryanair.