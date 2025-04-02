Пассивные радарные системы, разработанные венгерскими инженерами, позволяют обнаруживать и отслеживать воздушные цели без использования детектируемых сигналов.

RKIK подтвердил факт приобретения радаров у венгерской компании, но пока умалчивает о характеристиках оборудования и других аспектах закупки.

«Да, это правда, что мы приобрели радары у венгерской компании. Стоимость контракта, количество радаров, их размещение и возможности не являются публичной информацией. Можем добавить, что в ближайшем будущем мы покроем всю Эстонию возможностью обнаружения низковысотных летающих объектов и будем сотрудничать в этом направлении с Департаментом полиции и погранохраны», - сказал пресс-секретарь RKIK Крисмар Росин.

Опыт войны в Украине показывает, что беспилотники оказались очень эффективным оружием в современных боевых действиях, поэтому системы обнаружения дронов имеют решающее значение для обеспечения обороноспособности.

Выбор эстонцами компании Pro Patria Electronics рассматривается венграми как большой прорыв для венгерской оборонной промышленности. Генеральный директор компании Геза Сатмари в комментарии для Министерства обороны Венгрии заявил, что соглашение с Эстонией не только укрепляет венгерский оборонный экспорт, но и доказывает высокое качество технологий страны и ее международную конкурентоспособность.

«Мы очень гордимся тем, что можем принести в Балтийский регион технологию, на 100% разработанную венграми», - сказал Сатмари.

В прошлом Министерство обороны Великобритании также закупало радары у венгерской компании, а Эстония является вторым крупнейшим покупателем продукции этой же компании. В то время как Эстония держит в секрете технические характеристики и количество закупаемых радаров, британцы сообщили, что в 2023 году они приобретут у Pro Patria Electronics 90 наземных переносных разведывательных радаров PGSR-3 Beagle, а также 40 других радарных систем.

Приобретенный британцами PGSR-3i Beagle - это легкий портативный радар, который можно развернуть в полевых условиях в течение пяти минут. Он способен работать самостоятельно, но также может быть интегрирован с другими системами. Радиус действия PGSR-3i Beagle составляет до 40 километров, и он может выдерживать суровые погодные условия. Портативные радары можно легко развернуть в труднодоступной местности. Оборудование имеет относительно низкую стоимость обслуживания. По данным Министерства обороны Венгрии, PGSR-3 Beagle зарекомендовала себя как эффективная система на поле боя.

Недавно RKIK представил план инвестиций в размере 7,9 млрд евро на 2025-2029 годы. Из них один миллиард предназначен для закупки радаров и систем связи.