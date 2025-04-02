Это старая истина: когда дело касается политиков, вам следует смотреть не столько на то, что они говорят, сколько на то, что они делают. Но получили ли мы убедительный ответ на упомянутый вопрос? Спор, как правило, увязал в технических деталях, из-за чего мы не были уверены, где правда - на стороне ли Сальма или же Певкура.

Иногда историческая перспектива помогает прояснить картину. Взгляд на инициативы и неудачи Партии реформ в области национальной обороны дает общественности повод для скептицизма. Мы не можем быть уверены, что Партия реформ поняла необходимость повышения обороноспособности и не проделывает с нами политтехнологическую шутку.

Напомним, что Партия реформ осознала для себя важность вопроса национальной обороны только после начала полномасштабной войны в Украине, и это подготовило почву для их победы на выборах в 2023 году. Однако, если посмотреть на отношение Партии реформ к развитию национальной обороны в последние несколько десятилетий, вырисовывается гораздо более печальная картина: историю Партии реформ можно назвать историей демонтажа национальной обороны Эстонии.

Реформисты систематически действовали вопреки рекомендациям военных экспертов, одновременно заявляя общественности, что «необходимо сохранять гражданский контроль» и что «Эстония защищена лучше, чем когда-либо прежде».