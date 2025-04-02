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МНЕНИЕ Заставила ли война в Украине Партию реформ по-настоящему прозреть?

Перевод: Павел Соболев
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Саперы Сил обороны на учениях.
Саперы Сил обороны на учениях. Фото: Eesti Kaitsevägi
  • Партия реформ осознала важность гообороны только тогда, когда началась война в Украине
  • Если посмотреть на наших соседей, то счет 2:0 не в нашу пользу
  • Времени на исправление ошибок осталось очень мало

Недавняя словесная война между бывшим канцлером Минобороны Кусти Сальмом и министром обороны Ханно Певкуром подняла в обществе значимый вопрос: действительно ли у нас развивается гособорона, или это иллюзия, пишет Сандра Лаур (Центристская партия), студентка международных отношений в Королевском колледже Лондона.

Это старая истина: когда дело касается политиков, вам следует смотреть не столько на то, что они говорят, сколько на то, что они делают. Но получили ли мы убедительный ответ на упомянутый вопрос? Спор, как правило, увязал в технических деталях, из-за чего мы не были уверены, где правда - на стороне ли Сальма или же Певкура.

Иногда историческая перспектива помогает прояснить картину. Взгляд на инициативы и неудачи Партии реформ в области национальной обороны дает общественности повод для скептицизма. Мы не можем быть уверены, что Партия реформ поняла необходимость повышения обороноспособности и не проделывает с нами политтехнологическую шутку.

Напомним, что Партия реформ осознала для себя важность вопроса национальной обороны только после начала полномасштабной войны в Украине, и это подготовило почву для их победы на выборах в 2023 году. Однако, если посмотреть на отношение Партии реформ к развитию национальной обороны в последние несколько десятилетий, вырисовывается гораздо более печальная картина: историю Партии реформ можно назвать историей демонтажа национальной обороны Эстонии.

Реформисты систематически действовали вопреки рекомендациям военных экспертов, одновременно заявляя общественности, что «необходимо сохранять гражданский контроль» и что «Эстония защищена лучше, чем когда-либо прежде».

Партия реформ как партия, которая находилась у власти больше всего времени за последние несколько десятилетий, несет ответственность за тот факт, что Силы обороны хронически недофинансируются. Реформисты не проснулись ни в 2008 году, когда Россия вторглась в Грузию, ни в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и начала военные действия в Донбассе.

Было закуплено несколько минных тральщиков на 800 млн крон, а противокорабельной загщитой при этом пренебрегали. Необходимая для ведения войны техника - танки, гаубицы и т. д. - осталась некупленной, даже когда западные страны предложили ее Эстонии по, так сказать, дружественной цене. Сейчас военную технику по дружественным ценам нам уже никто не предлагает.

В результате бездействия Партии реформ Эстония по-прежнему остается без сильной оборонной промышленности, которая помогала бы финансировать оборонный бюджет. Хотя у нас есть возможности для производства патронов, снарядов, мин и сборки стрелкового оружия, четкой национальной стратегии по использованию этого потенциала не существует. Для этого потребуются инвестиции крупных производителей, сотрудничество компаний и готовность государства покупать местную продукцию.

Если посмотреть на наших соседей, то счет 2:0 не в нашу пользу. В Латвии создан завод по сборке брони Patria, а в Литве действует завод по производству компонентов снарядов. Эстония первоначально подписала соглашение о совместных намерениях с Финляндией и Латвией, но затем решила отменить предложение, обосновав его планом начать производство аналогичной бронетехники.

К программе CAVS присоединились Швеция и Германия, из которой вышла Эстония. Patria была готова поставить в Эстонию 20 бронемашин до конца 2023 года, если бы мы снова присоединились к программе. К сожалению, обещанное нами независимое производство провалилось, и теперь мы закупаем необходимые компоненты из Турции, что не поддерживает ни нашу экономику, ни нашу военную независимость.

Ни один серьезный военный эксперт никогда не рекомендовал професииональную армию для такой страны, как Эстония, однако Партия реформ всерьез хотела - Юрген Лиги был министром обороны Эстонии в 2005-2007 годах - отменить военную службу и перейти на профессиональную армию. Еще в 2010 году, через два года после нападения России на Грузию, Лиги назвал призыв в армию дорогостоящим и бессмысленным. По его словам, Эстонии нужна не массовая армия, а профессиональные подразделения.

В конце 2000-х годов, снова после российского вторжения в Грузию, правительство Партии реформ под предлогом экономии средств распустило эстонскую военную пограничную охрану, которая с 1990-х годов создавалась по образцу Финляндии. Задача военного пограничника - обеспечить первое сопротивление на государственной границе. В настоящее время Эстония - единственная страна в нашем регионе, границы которой охраняет полиция.

Эстонское государство могло бы выйти из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины и ограничивающей нашу способность вести войну, уже давно, но Партия реформ была против этого даже в 2023 году. И это в ситуации, когда член их собственной партии, бывший командующий Силами обороны Антс Лаанеотс был одним из членов Рийгикогу, подавших законопроект о выходе из конвенции.

С другой стороны, Партия реформ в лице Марко Михкельсона сообщила нам через микрофон в Рийгикогу, что выход из конвенции противоречит конституции, не соответствует принципам внешней политики Эстонии и практически сравним с призывом о выходе Эстонии из НАТО. Если не верите, прочтите стенограмму заседания Рийгикогу (от 12 января 2023 года).

Даже сразу после начала украинско-российской войны Партия реформ утверждала, что Эстония не нуждается в ПВО и других новых возможностях. Однако правительство сочло целесообразным передать большую часть наших пушек и боеприпасов Украине, хотя на замену им потребуются годы.

Немаловажно и то, что в 2021 году, за год до полномасштабной войны против Украины, были уволены или освобождены от службы в Эстонии рекордные 459 военнослужащих. Действующие военнослужащие, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, были уволены без законных оснований. Эту акцию нельзя интерпретировать иначе, как еще большее ослабление и без того скудной национальной обороны.

Что-то стало все-таки лучше? Доля оборонных расходов в ВВП продолжает расти, так что как будто страна встала на курс исправления ошибок. В то же время правительство ввело «налог на безопасность», однако неясно, какая его часть на самом деле идет на расходы на оборону.

Недавно в СМИ написали, что в Тапа (это избирательный округ Певкура) за счет оборонного бюджета построят бассейн и спа-центр. Строительство бункеров на эстонско-российской границе также было отложено по решению Певкура. Теперь, когда наконец было решено выйти из Оттавской конвенции, министр обороны Певкур заявил, что Эстония не планирует разрабатывать, накапливать или использовать противопехотные мины, которые до сих пор были запрещены.

Напоминает анекдот про Винни-Пуха, который спрятал банку с медом и в качестве хитрости оставил табличку «Здесь нет меда».

Если верить датской разведке, то, когда война в Украине закончится, возможен сценарий, согласно которому через шесть месяцев Россия сможет вести локальную войну в одной из соседних стран. Времени на исправление ошибок осталось очень мало. Время реформистских фокусов-покусов может безвозвратно закончиться.

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