Даже сразу после начала украинско-российской войны Партия реформ утверждала, что Эстония не нуждается в ПВО и других новых возможностях. Однако правительство сочло целесообразным передать большую часть наших пушек и боеприпасов Украине, хотя на замену им потребуются годы.
Немаловажно и то, что в 2021 году, за год до полномасштабной войны против Украины, были уволены или освобождены от службы в Эстонии рекордные 459 военнослужащих. Действующие военнослужащие, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, были уволены без законных оснований. Эту акцию нельзя интерпретировать иначе, как еще большее ослабление и без того скудной национальной обороны.
Что-то стало все-таки лучше? Доля оборонных расходов в ВВП продолжает расти, так что как будто страна встала на курс исправления ошибок. В то же время правительство ввело «налог на безопасность», однако неясно, какая его часть на самом деле идет на расходы на оборону.
Недавно в СМИ написали, что в Тапа (это избирательный округ Певкура) за счет оборонного бюджета построят бассейн и спа-центр. Строительство бункеров на эстонско-российской границе также было отложено по решению Певкура. Теперь, когда наконец было решено выйти из Оттавской конвенции, министр обороны Певкур заявил, что Эстония не планирует разрабатывать, накапливать или использовать противопехотные мины, которые до сих пор были запрещены.
Напоминает анекдот про Винни-Пуха, который спрятал банку с медом и в качестве хитрости оставил табличку «Здесь нет меда».
Если верить датской разведке, то, когда война в Украине закончится, возможен сценарий, согласно которому через шесть месяцев Россия сможет вести локальную войну в одной из соседних стран. Времени на исправление ошибок осталось очень мало. Время реформистских фокусов-покусов может безвозвратно закончиться.