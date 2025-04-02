Tallink собирается продать свой паром в Ирландию

«Еще при представлении финансовых результатов прошлого года мы подтвердили нашим инвесторам и клиентам необходимость сохранять гибкость и реагировать на потребности рынка. Star I - замечательное судно, которое долгое время верно служило нам и не раз привлекало внимание покупателей. Сложившиеся благоприятные обстоятельства создали подходящий момент для продажи, что позволило продолжить обслуживание пассажиров на аналогичном судне - Superfast IX, который вернулся с долгосрочного чартерного контракта в Канаде в прошлом году. Оставлять судно в резерве не является устойчивым решением для компании в долгосрочной перспективе», - отметил председатель правления AS Tallink Grupp Пааво Ныгене.

С прибытия Superfast IX на маршрут Палдиски-Каппельскяр 12 апреля график движения и предлагаемые на борту услуги останутся прежними. Цены также не изменятся из-за замены судна.

«В течение нескольких недель мы сделаем все, чтобы переход на новое судно прошел гладко. Уже сейчас внесены изменения в системы продажи билетов и бронирования. Мы можем заверить клиентов, что замена судна не повлияет на качество обслуживания - Superfast IX комфортен и современен. Мы также перенесем торговлю и питание с борта Star I. Поскольку на маршруте Палдиски-Каппельскяр также осуществляется ночное обслуживание, важно отметить, что каюты на Superfast IX более просторные. Также на пароме больше места для перевозки грузов», - добавил Ныгене.

Сделка по продаже не окажет значительного влияния на финансовые результаты Tallink, но поможет оптимизировать масштабы деятельности компании. Star I будет передано Irish Ferries через несколько недель.

Superfast IX был построен в 2002 году в Киле, Германия. Tallink приобрела судно в 2006 году, и оно начало плавания под эстонским флагом на маршруте Росток-Палдиски-Ханко, позднее - между Хельсинки и Ростоком. В последние годы судно использовалось по чартерному договору в водах Канады.