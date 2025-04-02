Это может быть связано с планом набрать в конце года из числа призывников еще больше контрактников.

В последние годы солдаты, завершившие службу, находятся под сильным давлением: их вынуждают продолжить службу по контракту, что всегда означает участие в боевых действиях против Украины.

Путин ожидает глав государств на праздники

Президент России вчера сообщил, что на празднованиях 9 мая в Москве его почетным гостем станет президент КНР. В Москве сейчас находится министр иностранных дел Китая, а также проходят крупные маневры китайской армии в районе Тайваня.

Вся эта ситуация явно сигнализирует о стратегическом партнерстве, в котором обе стороны стремятся подчеркнуть свои интересы.

Другой целью заявления Путина является привлечение на 9 мая в Москву как можно большего числа глав государств, прежде всего из стран БРИКС. Это должно продемонстрировать российским гражданам, что президент России выходит из дипломатической изоляции, и что официальная идеология страны теперь признана на международной арене.

Россия также хочет визуально противопоставить себя США, чего ей пока не удавалось сделать. В западных странах все еще есть политики и чиновники, которые считают, что сотрудничество Китая и России можно разделить, сделав его уравновешенным соперничеством.