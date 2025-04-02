Президент России объявил о новом призыве на военную службу. На этот раз планируется набрать 160 000 новых призывников - на десятки тысяч больше, чем обычно в последние годы, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Райнер Сакс ⟩ Российских призывников в конце службы ждет жесткий выбор
Это может быть связано с планом набрать в конце года из числа призывников еще больше контрактников.
В последние годы солдаты, завершившие службу, находятся под сильным давлением: их вынуждают продолжить службу по контракту, что всегда означает участие в боевых действиях против Украины.
Путин ожидает глав государств на праздники
Президент России вчера сообщил, что на празднованиях 9 мая в Москве его почетным гостем станет президент КНР. В Москве сейчас находится министр иностранных дел Китая, а также проходят крупные маневры китайской армии в районе Тайваня.
Вся эта ситуация явно сигнализирует о стратегическом партнерстве, в котором обе стороны стремятся подчеркнуть свои интересы.
Другой целью заявления Путина является привлечение на 9 мая в Москву как можно большего числа глав государств, прежде всего из стран БРИКС. Это должно продемонстрировать российским гражданам, что президент России выходит из дипломатической изоляции, и что официальная идеология страны теперь признана на международной арене.
Россия также хочет визуально противопоставить себя США, чего ей пока не удавалось сделать. В западных странах все еще есть политики и чиновники, которые считают, что сотрудничество Китая и России можно разделить, сделав его уравновешенным соперничеством.
Тем временем Украина передала США список случаев, когда Россия нарушала соглашения о перемирии. При этом Россия также отправила свой список нарушений со стороны Украины американскому советнику по национальной безопасности и нескольким международным организациям.
Это можно считать небольшим дипломатическим успехом США. Министр иностранных дел России подчеркнул, что страна полностью соблюдает соглашение, достигнутое с президентом Трампом.
Кроме того, существует ряд заявлений российских дипломатов, которые указывают на попытки маневрировать, выходя из-под влияния эмоций американского президента.
Ночь на 1 апреля стала первой, когда российская армия не использовала дронов для атак на украинские подразделения. В то же время российская армия нанесла удары по Запорожской области с помощью двух ракет X59/X69, однако украинская ПВО смогла их уничтожить. Ранее в этом районе украинская ПВО сталкивалась с трудностями при уничтожении целей.
В последние недели появляются все новые видео об ударах по установкам российских ПВО и усилении ударов со стороны украинских военно-воздушных сил. Это может свидетельствовать о том, что российские системы ПВО отведены за линию фронта, и теперь украинские ВВС могут атаковать высокоценные цели в непосредственной близости от фронта.
Вчера российская государственная железнодорожная компания сообщила о масштабных кибератаках. DDoS-атаки (атаки с целью перегрузки серверов) обрушили сайт компании и ее интерфейсы. Украинские киберподразделения продолжают продолжают демонстрировать свою эффективность.
Минувшей ночью российская армия атаковала жилые районы Харькова и Одессы иранскими дронами. Украина ответила аналогичными ударами по Курской области.
Обстановка на фронте
В Курской, Сумской и Белгородской областях российская армия продолжала атаковать и добилась некоторых успехов на нескольких участках.
Бои за Купянск продолжаются. В последние дни российские войска смогли немного продвинуться в районе Лимана.
На Бахмутском направлении зафиксированы отдельные стычки в окрестностях города Часов Яр, в то время как в Торецке продолжаются уличные бои. Активность российских войск на этих участках несколько снизилась.
На южном фронте продолжались небольшие атаки, как и в последние дни, но в целом ситуация не изменилась. В районе островов на Днепре также зафиксированы мелкие стычки.
Украинская военная разведка опубликовала видео, на котором украинские дроны атакуют российские патрульные катера класса «Раптор» и системы ПВО в акватории Крыма. Скорее всего, дроны были запущены с морских платформ.