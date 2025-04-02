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В погоне за лайками: блогер напугал тюлененка

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Тюлень. Фото иллюстративное.
Тюлень. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

С приходом весны на побережье Балтийского моря все чаще можно встретить детенышей тюленей. Эти пушистые малыши неизменно вызывают у людей умиление и желание подойти поближе, погладить или хотя бы дотронуться. Однако даже такое, казалось бы, безобидное поведение может причинить животному серьезный стресс, пишет новостной портал RUS.TVNET.

Тем не менее, один из пользователей TikTok проигнорировал предупреждения зоологов и выложил видео, на котором он настойчиво приближается к тюлененку, явно пытаясь прикоснуться к нему. Как сообщает передача Degpunktā телеканала TV3, происходящее снято на побережье и вызвало большой общественный резонанс.

На записи видно, как в какой-то момент детеныш тюленя, испугавшись, начинает проявлять признаки агрессии. Однако блогера это не остановило - он начал гнать малыша обратно в воду. За кадром слышен его голос: «Он же маленький, он не понимает, что должен вернуться в море, а не лежать и греться на песке».

Видео вызвало волну возмущения и привлекло внимание Департамента охраны природы, который уже инициировал административное производство за нарушение правил обращения с дикими животными.

Специалисты напоминают: в весенний период, когда тюленята особенно часто выходят на берег, владельцам собак следует быть крайне внимательными. Случаи нападений домашних питомцев на детенышей тюленей, к сожалению, далеко не редкость.

Как подчеркивает представитель Рижского зоопарка Марис Лиелкалнс, тюлени появляются не только на пляжах. Они могут укрываться и в дюнах, где их сложно заметить сразу. Поэтому любые прогулки вдоль побережья требуют не только осторожности, но и уважения к дикой природе.

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