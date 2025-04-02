В погоне за лайками: блогер напугал тюлененка

Тем не менее, один из пользователей TikTok проигнорировал предупреждения зоологов и выложил видео, на котором он настойчиво приближается к тюлененку, явно пытаясь прикоснуться к нему. Как сообщает передача Degpunktā телеканала TV3, происходящее снято на побережье и вызвало большой общественный резонанс.

На записи видно, как в какой-то момент детеныш тюленя, испугавшись, начинает проявлять признаки агрессии. Однако блогера это не остановило - он начал гнать малыша обратно в воду. За кадром слышен его голос: «Он же маленький, он не понимает, что должен вернуться в море, а не лежать и греться на песке».

Видео вызвало волну возмущения и привлекло внимание Департамента охраны природы, который уже инициировал административное производство за нарушение правил обращения с дикими животными.

Специалисты напоминают: в весенний период, когда тюленята особенно часто выходят на берег, владельцам собак следует быть крайне внимательными. Случаи нападений домашних питомцев на детенышей тюленей, к сожалению, далеко не редкость.

Как подчеркивает представитель Рижского зоопарка Марис Лиелкалнс, тюлени появляются не только на пляжах. Они могут укрываться и в дюнах, где их сложно заметить сразу. Поэтому любые прогулки вдоль побережья требуют не только осторожности, но и уважения к дикой природе.