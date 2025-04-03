Чт, 3.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Сколько еще терпеть? В аптеках Эстонии уже долгое время дефицит рецептурного препарата от геморроя

В большинстве случаев для лечения геморроя достаточно изменить рацион питания и образ жизни.
В большинстве случаев для лечения геморроя достаточно изменить рацион питания и образ жизни. Фото: Shutterstock

Несмотря на то, что геморрой занимает первое место по количеству шуток, сейчас тот случай, когда совсем не смешно: в аптеках Эстонии не достать рецептурных свечей от этого недуга, причем уже длительное время. С такой деликатной проблемой в Rus.Postimees обратился житель Таллинна Анатолий.

«Есть такое заболевание, как геморрой: настолько неприятное, что это слово употребляется и в переносном смысле для обозначения серьезных проблем и хлопот. И вдвойне неприятно, когда геморрой возникает именно с геморроем», - начинает он.

Перед геморроем равны все

Комментарии

Ключевые слова

Наверх