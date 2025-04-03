Сколько еще терпеть? В аптеках Эстонии уже долгое время дефицит рецептурного препарата от геморроя

Несмотря на то, что геморрой занимает первое место по количеству шуток, сейчас тот случай, когда совсем не смешно: в аптеках Эстонии не достать рецептурных свечей от этого недуга, причем уже длительное время. С такой деликатной проблемой в Rus.Postimees обратился житель Таллинна Анатолий.