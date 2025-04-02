Без срока годности: магазин Grossi нарушил правила маркировки продуктов

«Я уже несколько недель замечаю эту проблему, раньше на товарах в витрине была указана дата срока годности, а теперь ее нет. Все наклейки соскоблены. Я даже спрашивала об этом, но в ответ ничего не услышала. Продавщица лишь сказала: "А что вы хотели?"», - обратила внимание на проблему пенсионерка Маргареэта Уук.