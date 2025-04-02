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Без срока годности: магазин Grossi нарушил правила маркировки продуктов

Перевод: Каролина Вертяева
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Утром 1 апреля на открытой полке магазина Grossi Toidukaubad в центре Вильянди не было указано срока годности продуктов, хотя это одна из самых основных сведений, которая должна быть указана на продуктах питания.
Утром 1 апреля на открытой полке магазина Grossi Toidukaubad в центре Вильянди не было указано срока годности продуктов, хотя это одна из самых основных сведений, которая должна быть указана на продуктах питания. Фото: Erakogu

В мясном, рыбном и кулинарном отделах магазина Grossi Toidukaubad в центре Вильянди некоторое время нарушались правила маркировки продуктов: на ценниках в открытой витрине не указывались сроки годности. Даже во вторник до полудня ни на одном ценнике не было указано, до какого числа продукт пригоден к употреблению.

«Я уже несколько недель замечаю эту проблему, раньше на товарах в витрине была указана дата срока годности, а теперь ее нет. Все наклейки соскоблены. Я даже спрашивала об этом, но в ответ ничего не услышала. Продавщица лишь сказала: "А что вы хотели?"», - обратила внимание на проблему пенсионерка Маргареэта Уук.

Во вторник корреспонденты Sakala вместе с Уук отправились в магазин Grossi, расположенный на рынке Вильянди, и убедились лично: ни у одного продукта в открытой витрине не было указано срока годности рядом с ценой. Ранее такие наклейки там были - об этом свидетельствовали следы от соскобленных этикеток.

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