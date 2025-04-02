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С приходом арендных электросамокатов городская транспортная культура заметно изменилась – и не в лучшую сторону

Перевод: Ева Ойжинская
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Postimees убедился: в центре Таллинна арендные самокаты действительно почти не мешают движению. Но чем дальше от центра, тем чаще в глаза бросаются небрежно оставленные посреди дороги арендные средства передвижения. На фото - электросамокаты в парке Таммсааре.
Postimees убедился: в центре Таллинна арендные самокаты действительно почти не мешают движению. Но чем дальше от центра, тем чаще в глаза бросаются небрежно оставленные посреди дороги арендные средства передвижения. На фото - электросамокаты в парке Таммсааре. Фото: Tairo Lutter

Таллинн еще не успел решить проблему беспорядочной парковки арендных электросамокатов, как на радость одним и к огорчению других на улицах появились сотни новых красных электромопедов.

Недавно житель Кадриорга Марек рассказал в соцсетях историю, которая его по-настоящему встревожила. Он увидел молодого человека в студенческой фуражке, который оставил самокат Bolt поперек и без того узкого тротуара, а сам спокойно пошел дальше. Марек окликнул его и вежливо предложил поставить самокат так, чтобы он не мешал прохожим и родителям с колясками. Парень удивился, но все же вернулся и переставил самокат.

По словам Марека, в тот момент его осенило: многие, кто пользуется арендными самокатами, даже не осознают, что делают что-то неправильно. «Самокаты Bolt и Tuul уничтожили транспортную культуру целого поколения», - написал автор поста.

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