С приходом арендных электросамокатов городская транспортная культура заметно изменилась – и не в лучшую сторону

Недавно житель Кадриорга Марек рассказал в соцсетях историю, которая его по-настоящему встревожила. Он увидел молодого человека в студенческой фуражке, который оставил самокат Bolt поперек и без того узкого тротуара, а сам спокойно пошел дальше. Марек окликнул его и вежливо предложил поставить самокат так, чтобы он не мешал прохожим и родителям с колясками. Парень удивился, но все же вернулся и переставил самокат.