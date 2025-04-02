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Спор о возможном принудительном закрытии ЭПЦ Московского патриархата обещает затянуться

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После принятия закона ЭПЦ МП будет предоставлен двухмесячный срок для внесения необходимых изменений в устав и разрыва связей с личностями и организациями стран-агрессора.
После принятия закона ЭПЦ МП будет предоставлен двухмесячный срок для внесения необходимых изменений в устав и разрыва связей с личностями и организациями стран-агрессора. Фото: Eero Vabamägi

В следующую среду состоится заключительное голосование по законопроекту о церквях и приходах, который запрещает связи религиозных организаций с личностями или группами из стран-агрессоров. Законопроект имеет достаточно поддержку для того, чтобы получить одобрение Рийгикогу.

Однако его принятие не приведет к автоматическому роспуску Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), которая поддерживает такие связи.

Советник Министерства внутренних дел по вопросам религии и гражданского общества Ринго Рингвеэ подчеркнул, что законопроект не направлен исключительно на принудительное закрытие ЭПЦ МП. Принудительные меры, по его словам, являются последним шагом со стороны государства.

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