Спор о возможном принудительном закрытии ЭПЦ Московского патриархата обещает затянуться

После принятия закона ЭПЦ МП будет предоставлен двухмесячный срок для внесения необходимых изменений в устав и разрыва связей с личностями и организациями стран-агрессора.

В следующую среду состоится заключительное голосование по законопроекту о церквях и приходах, который запрещает связи религиозных организаций с личностями или группами из стран-агрессоров. Законопроект имеет достаточно поддержку для того, чтобы получить одобрение Рийгикогу.