В следующую среду состоится заключительное голосование по законопроекту о церквях и приходах, который запрещает связи религиозных организаций с личностями или группами из стран-агрессоров. Законопроект имеет достаточно поддержку для того, чтобы получить одобрение Рийгикогу.
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Спор о возможном принудительном закрытии ЭПЦ Московского патриархата обещает затянуться
Однако его принятие не приведет к автоматическому роспуску Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), которая поддерживает такие связи.