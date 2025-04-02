Eften Hiiu OÜ, дочернее предприятие Eften Real Estate Fund AS, приобрело в Ныммеской части Таллинна участок по адресу Хийу, 41 для строительства дома престарелых Südamekodu.
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В Таллинне построят новый дом престарелых
Ранее компания объявила бирже о заключении договора купли-продажи на основании долгового права, в котором теперь учтены предпосылки для согласованной передачи права собственности. Фонд Põhja Eesti Regionalhaigla продолжит частично использовать недвижимость на основании действующего договора аренды.