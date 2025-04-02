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В Таллинне построят новый дом престарелых

Перевод: Павел Соболев
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Председатель правления Eften Вильяр Аракас.
Председатель правления Eften Вильяр Аракас. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Eften Hiiu OÜ, дочернее предприятие Eften Real Estate Fund AS, приобрело в Ныммеской части Таллинна участок по адресу Хийу, 41 для строительства дома престарелых Südamekodu.

Ранее компания объявила бирже о заключении договора купли-продажи на основании долгового права, в котором теперь учтены предпосылки для согласованной передачи права собственности. Фонд Põhja Eesti Regionalhaigla продолжит частично использовать недвижимость на основании действующего договора аренды.

В оставшейся части был заключен долгосрочный договор аренды, в формате 10+10 лет, с Hiiu Südamekodu OÜ, дочерней компанией Südamekodud AS. В сотрудничестве с арендатором и Südamekodu AS здание будет частично перестроено в дом престарелых Nõmme Südamekodu, который в будущем сможет принять до 170 клиентов Südamekodu.

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