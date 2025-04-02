В Таллинне построят новый дом престарелых

Ранее компания объявила бирже о заключении договора купли-продажи на основании долгового права, в котором теперь учтены предпосылки для согласованной передачи права собственности. Фонд Põhja Eesti Regionalhaigla продолжит частично использовать недвижимость на основании действующего договора аренды.

В оставшейся части был заключен долгосрочный договор аренды, в формате 10+10 лет, с Hiiu Südamekodu OÜ, дочерней компанией Südamekodud AS. В сотрудничестве с арендатором и Südamekodu AS здание будет частично перестроено в дом престарелых Nõmme Südamekodu, который в будущем сможет принять до 170 клиентов Südamekodu.