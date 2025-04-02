Армия США обнародовала имена трех солдат, погибших в Литве

«Наши мысли - с нашими братьями и сестрами, мы скорбим по погибшим солдатам», - говорится в заявлении командования вооруженных сил США в Европе и Африке, опубликованном на странице в Facebook.

Ранее семья из американского штата Мичиган сообщила, что их дорогой сын и брат Трой Смит Кнутсон-Коллинс - тот самый четвертый солдат, которого вчера утром еще разыскивали в Литве и который был найден вечером.

Трою было 28 лет, он имел звание сержанта и был отцом пятерых детей. Его жена и дети живут в городе Форт-Стюарт, штат Джорджия.

The family of a U.S. soldier from Battle Creek is speaking out as the search for him continues in Lithuania. https://t.co/BmEspLBR9S — News Channel 3 WWMT-TV (@wwmtnews) April 1, 2025