Ср, 2.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Армия США обнародовала имена трех солдат, погибших в Литве

Перевод: Сергей Светлов
Copy
Слева направо: Данте Д. Татиано (21 год), Эдвин Ф. Франко (25 лет) и Хосе Дуэнес (25 лет).
Слева направо: Данте Д. Татиано (21 год), Эдвин Ф. Франко (25 лет) и Хосе Дуэнес (25 лет). Фото: USA relvajõud/AP/SCANPIX

В Литве погибли военнослужащие, входившие в состав 1-й бронетанковой бригадной боевой группы 3-й пехотной дивизии: 25-летний Хосе Дуэнес, 25-летний Эдвин Ф. Франко и 21-летний Данте Д. Татиано.

«Наши мысли - с нашими братьями и сестрами, мы скорбим по погибшим солдатам», - говорится в заявлении командования вооруженных сил США в Европе и Африке, опубликованном на странице в Facebook.

Ранее семья из американского штата Мичиган сообщила, что их дорогой сын и брат Трой Смит Кнутсон-Коллинс - тот самый четвертый солдат, которого вчера утром еще разыскивали в Литве и который был найден вечером.

Трою было 28 лет, он имел звание сержанта и был отцом пятерых детей. Его жена и дети живут в городе Форт-Стюарт, штат Джорджия.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх