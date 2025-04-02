В Литве погибли военнослужащие, входившие в состав 1-й бронетанковой бригадной боевой группы 3-й пехотной дивизии: 25-летний Хосе Дуэнес, 25-летний Эдвин Ф. Франко и 21-летний Данте Д. Татиано.
Армия США обнародовала имена трех солдат, погибших в Литве
«Наши мысли - с нашими братьями и сестрами, мы скорбим по погибшим солдатам», - говорится в заявлении командования вооруженных сил США в Европе и Африке, опубликованном на странице в Facebook.
Ранее семья из американского штата Мичиган сообщила, что их дорогой сын и брат Трой Смит Кнутсон-Коллинс - тот самый четвертый солдат, которого вчера утром еще разыскивали в Литве и который был найден вечером.
Трою было 28 лет, он имел звание сержанта и был отцом пятерых детей. Его жена и дети живут в городе Форт-Стюарт, штат Джорджия.
The family of a U.S. soldier from Battle Creek is speaking out as the search for him continues in Lithuania. https://t.co/BmEspLBR9S— News Channel 3 WWMT-TV (@wwmtnews) April 1, 2025