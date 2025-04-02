Многие знакомые Цветанки Д., гражданки Болгарии, проживающей в Вене, считали, что она ведет ничем не примечательную жизнь. Но это не так. Несколько лет она, судя по всему, шпионила в пользу России, пишет Deutsche Welle.
Как болгарская уборщица стала российской шпионкой?
Около десяти лет назад гражданка Болгарии Цветанка Д. переехала в Вену. Время от времени она работала уборщицей, больше о ее профессиональной деятельности ничего не известно. Между тем, судя по всему, от недостатка свободного времени она не страдала, поскольку активно проводила его в соцсетях, где на протяжении ряда лет писала многочисленные посты с критикой вакцины от COVID-19, а также в поддержку России и правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС).
Как вспоминает в беседе с DW Пламен Б., который в 2015 году был работодателем Цветанки в одной из клининговых фирм в Вене, высказывания женщины в соцсетях - в поддержку Путина, в поддержку России и прочие - характеризовали ее как «типичного, сбитого с толку человека из тех, которые легко ведутся на пропаганду».
Однако «типичной» назвать Цветанку Д. трудно. Ведь она была не простой безработной, а, вероятно, агентом РФ. Это следует из сообщения австрийского Управления госбезопасности и разведки (DNS) от 24 марта текущего года. Полное имя женщины спецслужба в нем не назвала, однако оно встречается в публикации британской медиакомпании BBC.
Чем занималась Цветанка Д.
По всей видимости, в задачи Цветанки Д. входило распространение российской дезинформации в Австрии. Для этого она, например, расклеивала стикеры, которые, на первый взгляд, выражали поддержку Украине, однако при этом содержали нацистскую символику. Аналогичную дезинформацию о том, что украинцы якобы одобряют фашизм, женщина распространяла и в Сети. Как сообщили в МВД Австрии, болгарка сама призналась в том, что была наиболее активна в 2022 году, когда Россия начала войну против Украины.
Впрочем, были у Цветанки и более сложные задачи. В частности, вести слежку за определенными людьми. Кроме прочих - за главой спецслужбы DNS Омаром Хайяви-Пирхнером, журналистом-расследователем Христо Грозевым и Анной Тальхаммер - главредом австрийского еженедельника Profil, славящегося своими журналистскими расследованиями.
«В конце лета 2024 года мне позвонили из Ведомства по защите конституции, - рассказывает Тальхаммер в интервью DW. - Мне сказали, что мой ноутбук и мобильный телефон должны были украсть, чтобы отвезти в Москву. В декабре мне снова позвонили и сказали, что я могу ознакомиться с материалами дела в прокуратуре. Там были все подробности, в том числе и то, что госпожа Д. действительно следила за мной в течение нескольких месяцев».
Болгарского журналиста Христо Грозева, который тесно сотрудничал с ФБК Алексея Навального, а в 2022 году был объявлен в России в розыск, Цветанка должна была еще и снимать на видео. Для этого она арендовала в Вене квартиру, расположенную напротив его квартиры.
Знакомые Цветанки рассказали DW, что с 2020 года она начала критиковать в интернете вакцины от коронавируса и распространять фейки о COVID-19. Считается, что подобную точку зрения разделяли во время пандемии многие болгары и именно из-за этого Болгария оказалась страной с самым низким уровнем вакцинации от коронавируса в ЕС.
Шпионская ячейка болгар в Лондоне
Как полагают знакомые Цветанки Д., именно тогда женщина попала в поле зрения российских спецслужб, а именно: шпионской ячейки болгар в Лондоне, трое членов которой в начале марта 2025 года были осуждены в Великобритании за шпионаж.
Катрин И., Ваня Г. и Тихомир И. (две женщины и мужчина) после трехмесячного судебного разбирательства в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли были признаны виновными в сговоре «с целью получения информации, прямо или косвенно полезной для России», сообщили тогда в полиции Большого Лондона. Еще трое мужчин - Орлин Р., Бизер Д. и Иван С. - признали себя виновными по обвинению в нарушении Закона о гостайне до начала судебного процесса.
Шпионская сеть, по версии следствия, управлялась экс-менеджером скандальной фирмы Wirecard Яном Марсалеком (Jan Marsalek), который находится в международном розыске и, предположительно, бежал в Россию пять лет назад после совершенных им махинаций, причинивших огромный ущерб.
Судя по всему, одной из целей шпионской ячейки был расследователь Христо Грозев - по информации из Лондона, его планировалось похитить или даже убить. Помочь в осуществлении этой операции должна была Цветанка Д., а также еще одна гражданка Болгарии, полное имя которой упоминается в материале BBC, - Цветелина Г. Последняя работала в аэропорту Софии и отслеживала, когда в страну въезжали российские журналисты и диссиденты и когда они оттуда выезжали.
Российские спецслужбы вербуют «обычных» людей
По сообщениям британской и австрийской прессы, Цветанка Д. была завербована для работы на российские спецслужбы именно болгарской ячейкой. Впоследствии Ваня Г. и сама Цветанка утверждали, что не знали, чем именно занимались. По словам Г., ее спутник жизни, Бизер Д., солгал ей, убедив, что они работают на Интерпол. Цветанка Д. рассказала в Вене то же самое.
Между тем, как следует из пресс-релиза австрийской спецслужбы DNS от 24 марта, гражданка Болгарии (ее имя не названо в тексте, но, очевидно, речь идет именно о Цветанке Д.) созналась, что работала на шпионскую ячейку в Лондоне, причем особенно интенсивно - в 2022 году, когда Россия начала войну против Украины.
Ваня Г. - косметолог. Как рассказывают ее знакомые в Лондоне, она не интересовалась политикой. «Люди, знающие Ваню, описывают ее как очень тихую и наивную женщину, - указывает в беседе с DW Васил Христов - работающий в Великобритании болгарский журналист, президент Ассоциации иностранной прессы Лондона. - По мнению ряда экспертов, российские спецслужбы намеренно вербуют обычных людей, то есть тех, которые ничем не выделяются. Профиль Вани точно вписывается в эти рамки».
Однако журналист Анна Тальхаммер не верит утверждениям Цветанки Д. о том, что та не знала, что делала. «Предположить, что арестованный российский шпион расскажет правду, просто смешно, - говорит Тальхаммер. - Она рассказала совершенно авантюрную историю - что не знала, кто такая я, кто такой Христо Грозев и кто такой господин Хайяви-Пирхнер. Смешно, когда ты неделями бегаешь за кем-то, но якобы не знаешь, кто он такой, и не можешь найти его через Google».
Российские шпионы продолжают действовать в Европе?
Члены лондонской шпионской ячейки в настоящий момент ожидают вступления в силу приговоров. В свою очередь Цветанка Д. находится в Австрии на свободе, но расследование в отношении нее продолжается. Цветелина Г. остается в Болгарии. К моменту публикации власти этой страны не давали никаких комментариев относительно нее.
Означает ли это, что деятельность шпионской сети, созданной Марсалеком в Европе, пресечена? По мнению Анны Тальхаммер, это не так. «По моим сведениям, власти предполагают, что существуют и другие ячейки, - говорит она. - Идея этой конструкции заключается в том, что если одну ячейку обнаружат, то найдется и другая. Часто они намеренно не объединены в единую сеть, но работают над одной и той же целью».
По наблюдениям главреда журнала Profil, к работе на российские спецслужбы часто привлекают и «преступников, которые следуют приказам». Как отмечает Тальхаммер, «в российских шпионских сетях часто мелькают болгарские имена»: «Судя по всему, криминальные сети в России и Болгарии сотрудничают друг с другом».