Как болгарская уборщица стала российской шпионкой?

Около десяти лет назад гражданка Болгарии Цветанка Д. переехала в Вену. Время от времени она работала уборщицей, больше о ее профессиональной деятельности ничего не известно. Между тем, судя по всему, от недостатка свободного времени она не страдала, поскольку активно проводила его в соцсетях, где на протяжении ряда лет писала многочисленные посты с критикой вакцины от COVID-19, а также в поддержку России и правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС).

Как вспоминает в беседе с DW Пламен Б., который в 2015 году был работодателем Цветанки в одной из клининговых фирм в Вене, высказывания женщины в соцсетях - в поддержку Путина, в поддержку России и прочие - характеризовали ее как «типичного, сбитого с толку человека из тех, которые легко ведутся на пропаганду».

Однако «типичной» назвать Цветанку Д. трудно. Ведь она была не простой безработной, а, вероятно, агентом РФ. Это следует из сообщения австрийского Управления госбезопасности и разведки (DNS) от 24 марта текущего года. Полное имя женщины спецслужба в нем не назвала, однако оно встречается в публикации британской медиакомпании BBC.

Чем занималась Цветанка Д.