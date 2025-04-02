Хотя старение является основным фактором риска развития деменции, высокое кровяное давление, диабет, проблемы с психическим здоровьем и ожирение также увеличивают вероятность развития этого заболевания. В случае тревожного прогноза, как никогда важно найти способы отсрочить начало деменции или снизить ее риск. Недавние исследования указывают на одно особенно эффективное решение: социальная активность.
Для подписчиков
Полезно знать: простая привычка может отсрочить наступление деменции на пять лет
Исследование, опубликованное в журнале Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, подчеркивает, как регулярное социальное взаимодействие помогает поддерживать мозг в тонусе даже в пожилом возрасте.