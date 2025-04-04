Бассейна нет, парковок не хватает, школы переполнены: проблем в Ласнамяэ много, но что делают для их решения?

Как бы ни старались горуправа и старейшины, устранить все проблемы и удовлетворить потребности каждого жителя Таллинна - задача невыполнимая. Но что же больше всего волнует ласнамяэсцев? Какие жалобы поступают старейшине Ласнамяэ Юлианне Юрченко (Социал-демократическая партия) чаще всего?