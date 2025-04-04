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Бассейна нет, парковок не хватает, школы переполнены: проблем в Ласнамяэ много, но что делают для их решения?

Что волнует жителей Ласнамяэ больше всего?
Что волнует жителей Ласнамяэ больше всего? Фото: Коллаж Rus.Postimees

С того момента как в Таллинне сменилась власть, прошел год. Пора подводить первые итоги: что успели сделать новые старейшины районов? Серию статей Rus.Postimees открывает Ласнамяэ, самый густонаселенный район столицы.

Как бы ни старались горуправа и старейшины, устранить все проблемы и удовлетворить потребности каждого жителя Таллинна - задача невыполнимая. Но что же больше всего волнует ласнамяэсцев? Какие жалобы поступают старейшине Ласнамяэ Юлианне Юрченко (Социал-демократическая партия) чаще всего? 

Если говорить о районе в целом, то одной из острейших проблем, по ее словам, остается чрезмерное количество автомобилей: парковок не хватает и машины на тротуарах и газонах сильно мешают горожанам.

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