На столах таможенников Налогово-таможенного департамента (MTA) все чаще оказываются дела, связанные с заказами запрещенных веществ напрямую из-за границы в посылочные автоматы. Именно на этапе таможенного контроля часто обнаруживаются наркотические и психотропные вещества, допинг и их прекурсоры. Таких случаев ежегодно насчитываются сотни. Однако кажущаяся анонимность заказов - лишь иллюзия и может привести к серьезным последствиям.
Из посылочного автомата – в регистр наказаний: почему «анонимные» заказы могут обернуться бедой
По данным MTA, в последние годы увеличилось количество заказов запрещенных веществ через посылочные автоматы. «Особенно популярно это среди молодежи, так как кажется анонимным. Часто используется даркнет и различные мессенджеры, через которые договариваются об условиях покупки и продажи», - объяснил Рауль Коппельмаа, руководитель отдела по борьбе с наркотиками MTA.
Вместе с ростом интернет-торговли увеличивается и объем запрещенных веществ, заказываемых по почте. «Для обеспечения законности трансграничной торговли мы систематически осуществляем контроль всех почтовых отправлений, поступающих в Эстонию, независимо от их стоимости или страны отправления. Мы проверяем почтовые и курьерские посылки на основе оценки рисков, используем рентгеновские сканеры, служебных собак и при необходимости вскрываем отправления», - рассказала Альбина Саар, старший таможенный инспектор по контролю за товарами и почтой MTA.
Разрешено в одной стране, запрещено в Эстонии
Коппельмаа подчеркивает, что даже заказ небольшого количества запрещенного вещества для личного пользования может привести к началу производства по делу о правонарушении.
«Ситуация особенно опасна тем, что молодые люди могут не осознавать, что то, что разрешено в интернет-магазине одной страны, может быть запрещено в Эстонии. Бывали случаи, когда заказывали вещества, легальные в стране отправителя, но запрещенные в Эстонии», - объяснил он.
Для того чтобы через границу проходили только легальные товары, MTA ежедневно тесно сотрудничает с эстонскими почтовыми и курьерскими компаниями. По словам коммерческого директора DPD Eesti Янека Кивимурру, все поступающие в компанию посылки автоматически проверяются по международным базам данных запрещенных лиц и компаний.
«Если возникает совпадение, мы приостанавливаем посылку и действуем согласно предписаниям и требованиям. Мы ежедневно тесно сотрудничаем с госучреждениями, чтобы предотвращать и обнаруживать такие отправления», - объяснил он.
Осведомленность и профилактика - ключевые факторы
Представители как MTA, так и DPD подчеркивают, что одного контроля недостаточно - необходимы осведомленность и ранняя профилактика. Таможенные работники MTA посещают школы и различные мероприятия со служебными собаками, чтобы рассказать о своей работе и реальных случаях.
«Заказ запрещенных веществ из интернета - не лучшая идея ни для одного молодого человека, ведь такие отправления, как правило, обнаруживаются. Не стоит надеяться на то, что „со мной ничего не случится“. Случится - и последствия могут повлиять на вашу дальнейшую жизнь», - сказал коммерческий директор DPD.
Что запрещено заказывать в посылочный автомат?
Запрещено заказывать любые предметы, перевозка или хранение которых запрещены в Эстонии, включая:
- наркотические и психотропные вещества;
- новые психоактивные вещества;
- оружие и его компоненты;
- взрывчатые вещества;
- пиротехнику;
- допинг;
- другие опасные или запрещенные законом предметы.
При обнаружении запрещенных предметов MTA начинает производство по делу о правонарушении. Для молодежи это может означать наказание, способное повлиять на их будущие возможности в учебе и карьере.