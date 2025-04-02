Из посылочного автомата – в регистр наказаний: почему «анонимные» заказы могут обернуться бедой

По данным MTA, в последние годы увеличилось количество заказов запрещенных веществ через посылочные автоматы. «Особенно популярно это среди молодежи, так как кажется анонимным. Часто используется даркнет и различные мессенджеры, через которые договариваются об условиях покупки и продажи», - объяснил Рауль Коппельмаа, руководитель отдела по борьбе с наркотиками MTA.

Вместе с ростом интернет-торговли увеличивается и объем запрещенных веществ, заказываемых по почте. «Для обеспечения законности трансграничной торговли мы систематически осуществляем контроль всех почтовых отправлений, поступающих в Эстонию, независимо от их стоимости или страны отправления. Мы проверяем почтовые и курьерские посылки на основе оценки рисков, используем рентгеновские сканеры, служебных собак и при необходимости вскрываем отправления», - рассказала Альбина Саар, старший таможенный инспектор по контролю за товарами и почтой MTA.

Разрешено в одной стране, запрещено в Эстонии

Коппельмаа подчеркивает, что даже заказ небольшого количества запрещенного вещества для личного пользования может привести к началу производства по делу о правонарушении.

«Ситуация особенно опасна тем, что молодые люди могут не осознавать, что то, что разрешено в интернет-магазине одной страны, может быть запрещено в Эстонии. Бывали случаи, когда заказывали вещества, легальные в стране отправителя, но запрещенные в Эстонии», - объяснил он.