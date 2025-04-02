Из-за весенней миграции лягушек движение транспорта в ночное время будет ограничено

Для справки

Лягушки - холоднокровные животные, которые размножаются в воде. В холодное время года они зимуют, зарываясь в землю или на дне водоемов. Лягушки совершают три миграции в год: весной они направляются к водоемам для размножения, затем перемещаются в летние места обитания и осенью возвращаются в места зимовки.

Лягушки ведут оседлый образ жизни, и большая часть из них возвращается к тем же водоемам, где они сами когда-то появились на свет. Все земноводные в Эстонии находятся под охраной, и, согласно новым оценкам Красной книги, это одна из самых уязвимых групп животных, численность которых необходимо поддерживать и, по возможности, увеличивать.

Земноводные играют важную роль в пищевых цепочках как на суше, так и в воде. Также лягушки являются природными борцами с вредителями, и их состояние служит индикатором общего здоровья экосистемы.