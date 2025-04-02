Каждый год Касса здоровья Эстонии направляет виновным в причинении ущерба тысячи требований о возврате средств на сумму в несколько миллионов евро, чтобы предотвратить неправомерное расходование средств из общего фонда медицинского страхования.
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Касса здоровья требует вернуть более двух миллионов евро от получателей пособий
По словам начальника отдела надзора Кассы здоровья Елены Конт, большинство требований на возврат средств выставляются лицам, причинившим вред здоровью другому человеку. Также нередко деньги приходится возвращать тем, кто необоснованно получил страховые выплаты, особенно по больничным листам.