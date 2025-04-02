Касса здоровья требует вернуть более двух миллионов евро от получателей пособий

По словам начальника отдела надзора Кассы здоровья Елены Конт, большинство требований на возврат средств выставляются лицам, причинившим вред здоровью другому человеку. Также нередко деньги приходится возвращать тем, кто необоснованно получил страховые выплаты, особенно по больничным листам.

Кроме того, Касса здоровья требует вернуть необоснованно выплаченные пособия по временной нетрудоспособности. Если после выплаты пособия в Кассу здоровья поступает исправленный больничный лист и перерасчет показывает, что человек не имел на выплату права, деньги подлежат возврату.