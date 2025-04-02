Фермеры и вампиры: сотрудничество разработчиков игр привело к забавному результату

Эстонская компьютерная игра Rusty's Retirement – это популярная фермерская симуляция.

Она вышла в апреле 2022 года и получила признание благодаря своему уникальному игровому процессу, где игроки управляют персонажем по имени Расти, который решил уйти на пенсию и заняться фермерством.

Основная особенность Rusty's Retirement заключается в том, что игрой практически не нужно управлять: вы размещаете её в нижней части экрана, и она развивается автоматически, оставляя игроку лишь минимум возможностей для вмешательства и принятия решений.

Всего несколько месяцев назад разработчик игры Mister Morris сообщил, что ему удалось продать более полумиллиона копий.

Накануне появились новости, что компания Mister Morris заключила соглашение о партнерстве с создателями другого хита продаж – популярной игры Vampire Survivors.

Выпущенная в 2022 году Vampire Survivors уже получила множество наград. В ходе игры участники должны противостоять бесконечным ордам врагов и пытаться выжить как можно дольше.

В обновлении для Rusty's Retirement персонажи Vampire Survivors могут теперь «передохнуть» на ферме, занимаясь сельским хозяйством.

Также внедрены новые игровые механики, такие как посадка чеснока, чтобы отпугивать летучих мышей.

Враги в Vampire Survivors - не только вампиры, хотя они являются одной из центральных тем игры.

В игре, помимо летучих мышей, встречаются также зомби, скелеты, драконы, медузы и прочие фантастические и мифологические создания.

Обновление Vampire Survivors предоставляется пользователям фермерской симуляции совершенно бесплатно.