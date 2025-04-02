ЭПЦ МП официально зарегистрировала новое название. Теперь эта церковь называется - Эстонская Православная Христианская Церковь (ЭПХЦ). Однако, на сайте церкви остаются ссылки на программные документы ЭПЦ МП.
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ЭПХЦ ⟩ Эстонская православная церковь о своем переименовании: «Изменения не затрагивают каноническое устройство Церкви»
«Наша Церковь официально зарегистрирована под новым названием. 31 марта 2025 года регистрационный отдел Тартуского уездного суда утвердил новое название нашей Церкви - Эстонская Православная Христианская Церковь (Eesti Kristlik Õigeusu Kirik), а также изменения в уставе», - сказано в сообщении на сайте церкви.