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ЭПХЦ Эстонская православная церковь о своем переименовании: «Изменения не затрагивают каноническое устройство Церкви»

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Новое название ЭПЦ МП - ЭПХЦ, апрель 2025 года.
Новое название ЭПЦ МП - ЭПХЦ, апрель 2025 года. Фото: orthodox.ee

ЭПЦ МП официально зарегистрировала новое название. Теперь эта церковь называется - Эстонская Православная Христианская Церковь (ЭПХЦ). Однако, на сайте церкви остаются ссылки на программные документы ЭПЦ МП.

«Наша Церковь официально зарегистрирована под новым названием. 31 марта 2025 года регистрационный отдел Тартуского уездного суда утвердил новое название нашей Церкви - Эстонская Православная Христианская Церковь (Eesti Kristlik Õigeusu Kirik), а также изменения в уставе», - сказано в сообщении на сайте церкви.

Эстонская версия сайта Эстонской Православной Христианской Церкви (бывшая ЭПЦ МП), апрель 2025 года.
Эстонская версия сайта Эстонской Православной Христианской Церкви (бывшая ЭПЦ МП), апрель 2025 года. Фото: orthodox.ee
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