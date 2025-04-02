ЭПХЦ Эстонская православная церковь о своем переименовании: «Изменения не затрагивают каноническое устройство Церкви»

«Наша Церковь официально зарегистрирована под новым названием. 31 марта 2025 года регистрационный отдел Тартуского уездного суда утвердил новое название нашей Церкви - Эстонская Православная Христианская Церковь (Eesti Kristlik Õigeusu Kirik), а также изменения в уставе», - сказано в сообщении на сайте церкви.