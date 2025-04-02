Со среды, 2 апреля, для въезда в Великобританию гражданам Эстонии потребуется специальное электронное разрешение (Electronic Travel Authorisation/ETA).
С сегодняшнего въезд в Великобританию для граждан Эстонии стал платным
Электронное разрешение на въезд необходимо будет подавать на каждого отдельного путешественника. Оно будет действовать не более двух лет, при условии, что срок действия паспорта, используемого для поездки, не истечет до этого времени. Оно позволит находиться в Соединенном королевстве до шести месяцев одновременно.
Оформление занимает около трех дней и должно подаваться отдельно на каждого человека, включая маленьких детей. Вице-канцлер по правовым и консульским вопросам в Министерстве иностранных дел Керли Вески сказала, что людям, планирующим поездку в Соединенное королевство, следует заблаговременно подать заявление на получение ETA, чтобы обеспечить беспрепятственное путешествие.
«Соединенное королевство - очень популярное направление для эстонцев, например, по данным мобильного позиционирования Банка Эстонии, около 65 000 эстонцев посетили Соединенное королевство в прошлом году. Поэтому изменения коснутся многих эстонцев, - сказала она. - Мы также хотели бы напомнить, что гражданам Эстонии будет разрешен въезд в Соединенное королевство только на основании паспорта, который должен быть действителен на протяжении всей поездки».
Разрешение на въезд, первоначальная стоимость которого составляет 10 фунтов стерлингов, проще всего оформить через приложение для смартфона или онлайн.
«Соединенное королевство ввело ETA для повышения безопасности и сокращения очередей на пограничных пунктах, - сказал посол Соединенного королевства в Эстонии Росс Аллен. - Процесс должен быть быстрым и легким, а после получения ETA он действителен в течение двух лет. Я надеюсь, что вы насладитесь всеми прекрасными достопримечательностями и впечатлениями, которые может предложить Соединенное королевство. Счастливого пути!»
Ольга Тамм, руководитель отдела обслуживания пассажиров Таллиннского аэропорта, рекомендует получить ETA как можно скорее.
«Сотрудники службы регистрации аэропорта начнут проверять его наличие со 2 апреля. Если пассажир не знает о ETA или не оформил его, его можно оформить в аэропорту перед вылетом. Конечно, будет проще начать путешествие, если вы будете знать ETA до прибытия в аэропорт», - сказала она.
Если пересадка происходит в Соединенном королевстве, например, в Лондоне, и нет необходимости покидать транзитную зону, не надо подавать заявку на ETA. Однако если во время пересадки происходит смена аэропортов и необходимо покинуть транзитную зону, требуется разрешение. Лучший способ узнать, требуется ли для пересадки выход из транзитной зоны, - спросить у авиакомпании.
МИД рекомендует зарегистрировать свое краткосрочное пребывание за границей на странице Reisi Targalt. Это обеспечит консульскую защиту и помощь гражданам Эстонии или владельцам заграничных паспортов, находящимся за границей в качестве туристов или в деловой поездке.
Министерство иностранных дел также настоятельно рекомендует оформить туристическую страховку на время поездки. Действующая европейская карта медицинского страхования гарантирует, что застрахованное в Кассе здоровья лицо, временно находящееся в другом государстве-члене ЕС или в Лихтенштейне, Норвегии, Исландии, Швейцарии или Великобритании, может получить медицинскую помощь на тех же условиях, что и застрахованное лицо, проживающее в этой стране, если предъявит карту медицинского страхования.