С сегодняшнего въезд в Великобританию для граждан Эстонии стал платным

Электронное разрешение на въезд необходимо будет подавать на каждого отдельного путешественника. Оно будет действовать не более двух лет, при условии, что срок действия паспорта, используемого для поездки, не истечет до этого времени. Оно позволит находиться в Соединенном королевстве до шести месяцев одновременно.

Оформление занимает около трех дней и должно подаваться отдельно на каждого человека, включая маленьких детей. Вице-канцлер по правовым и консульским вопросам в Министерстве иностранных дел Керли Вески сказала, что людям, планирующим поездку в Соединенное королевство, следует заблаговременно подать заявление на получение ETA, чтобы обеспечить беспрепятственное путешествие.

«Соединенное королевство - очень популярное направление для эстонцев, например, по данным мобильного позиционирования Банка Эстонии, около 65 000 эстонцев посетили Соединенное королевство в прошлом году. Поэтому изменения коснутся многих эстонцев, - сказала она. - Мы также хотели бы напомнить, что гражданам Эстонии будет разрешен въезд в Соединенное королевство только на основании паспорта, который должен быть действителен на протяжении всей поездки».

Разрешение на въезд, первоначальная стоимость которого составляет 10 фунтов стерлингов, проще всего оформить через приложение для смартфона или онлайн.