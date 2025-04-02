ФОТО Самый обаятельный «турист»: спасатели снова возвращают тюленя в море

Детеныш тюленя, которого спасатели прозвали Уильямом, выпрыгнул на пешеходную дорожку тропы Яансона как со стороны улицы Лийва, так и со стороны Ряэма.

В один из разов на его теле была леска от рыболовной снасти, но, к счастью, животное не пострадало. Спасатели сняли леску и отпустили Уильяма обратно в воду. Во второй раз тюлененка отвезли подальше от городской среды и выпустили в воду в более спокойном месте.

Спасатели помогли детенышу тюленя вернуться в воду. Фото: Grete Arumäe

Несколько дней назад спасатели также получили сообщение о детеныше, который беспомощно ползал по улице Суур-Йыекалда в Пярну.

Животное, оказавшееся в нескольких сотнях метров от воды, было доставлено обратно к берегу, откуда самостоятельно уплыло.

Что делать, если вы увидели на пляже детеныша серого или кольчатого тюленя? Не подходите к нему и не беспокойте! У него острые зубы.

Не делайте селфи и не публикуйте его местоположение в соцсетях!

Сделайте фото или видео с безопасного расстояния и отправьте информацию в Эстонский союз диких животных (Eesti Metsloomaühing).

Не гуляйте с собакой без поводка по пляжу!

Если увидели на пляже свободно бегающих собак, сообщите владельцам и попросите их взять животных на поводок.

Если тюлень ранен - немедленно позвоните в Союз диких животных. Источник: Эстонский союз диких животных (Eesti Metsloomaühing)