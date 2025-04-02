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ФОТО Самый обаятельный «турист»: спасатели снова возвращают тюленя в море

Перевод: Каролина Вертяева
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Детеныш тюленя, которого спасатели назвали Уильямом.
Детеныш тюленя, которого спасатели назвали Уильямом. Фото: Grete Arumäe

Во вторник спасатели в Пярну дважды выводили одного и того же тюлененка обратно к воде - он уже успел стать знаменитостью.

Детеныш тюленя, которого спасатели прозвали Уильямом, выпрыгнул на пешеходную дорожку тропы Яансона как со стороны улицы Лийва, так и со стороны Ряэма.

В один из разов на его теле была леска от рыболовной снасти, но, к счастью, животное не пострадало. Спасатели сняли леску и отпустили Уильяма обратно в воду. Во второй раз тюлененка отвезли подальше от городской среды и выпустили в воду в более спокойном месте.

Спасатели помогли детенышу тюленя вернуться в воду.
Спасатели помогли детенышу тюленя вернуться в воду. Фото: Grete Arumäe

Несколько дней назад спасатели также получили сообщение о детеныше, который беспомощно ползал по улице Суур-Йыекалда в Пярну.

Животное, оказавшееся в нескольких сотнях метров от воды, было доставлено обратно к берегу, откуда самостоятельно уплыло.

Что делать, если вы увидели на пляже детеныша серого или кольчатого тюленя?

  • Не подходите к нему и не беспокойте! У него острые зубы.
  • Не делайте селфи и не публикуйте его местоположение в соцсетях!
  • Сделайте фото или видео с безопасного расстояния и отправьте информацию в Эстонский союз диких животных (Eesti Metsloomaühing).
  • Не гуляйте с собакой без поводка по пляжу!
  • Если увидели на пляже свободно бегающих собак, сообщите владельцам и попросите их взять животных на поводок.
  • Если тюлень ранен - немедленно позвоните в Союз диких животных.

Источник: Эстонский союз диких животных (Eesti Metsloomaühing)

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