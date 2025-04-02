Мошенники выманили у пожилой женщины почти 3000 евро и оформили на ее имя кредит

В пятницу, 28 марта, 78-летней жительнице Пярну позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка, и заявил, что она стала жертвой мошенников. Женщина несколько раз ввела коды своего мобильного ID и передала банковскую карту и коды подъехавшему к двери ее квартиры «курьеру».

Позже выяснилось, что на имя женщины в AS Bondora был взят кредит в размере 2000 евро, а, кроме того, со счета потерпевшей в Swedbank было снято 2945 евро.