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Мошенники выманили у пожилой женщины почти 3000 евро и оформили на ее имя кредит

Перевод: Павел Соболев
Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Urmas Luik

Полиция начала расследовать очередную аферу, в результате которой пожилая жительница Пярну потеряла крупную сумму.

В пятницу, 28 марта, 78-летней жительнице Пярну позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка, и заявил, что она стала жертвой мошенников. Женщина несколько раз ввела коды своего мобильного ID и передала банковскую карту и коды подъехавшему к двери ее квартиры «курьеру».

Позже выяснилось, что на имя женщины в AS Bondora был взят кредит в размере 2000 евро, а, кроме того, со счета потерпевшей в Swedbank было снято 2945 евро.

Полиции также сообщили, что в период с 31 марта по 1 апреля из гаража в деревне Кырса были украдены кусторез и бензопила. Оба устройства были марки Husqvarna. Ущерб, причиненный кражей, составил 850 евро.

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