В парке Паэ начинается реконструкция спортивных площадок

Под тренажеры будет уложено мягкое резиновое покрытие, что сделает занятия спортом более удобными и безопасными. В парке появятся новые скамейки, урны и стойки для велосипедов. Для спортивных и игровых площадок будет обеспечено функциональное освещение с прожекторами.

Также этой весной в парке Паэ будет посажено шесть деревьев и 170 кустарников, чтобы сделать городскую среду более экологичной и зеленой. В кустарниковой зоне будут высажены неприхотливые виды кустарников, кроме того, парк украсят многолетники и злаки, которые будут радовать глаз даже зимой.

«Во время строительных работ передвижение по парку Паэ может быть ограничено, а некоторые участки парка закрыты. Однако все это ради благой цели – если работы будут проходить по плану, обновленными спортивными площадками можно будет пользоваться уже в сентябре», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Строительные работы выполняет Tallinna Teede Aktsiaselts по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Проект разработан компанией K-Projekt AS, ландшафтные архитекторы – Сигне Казепалу и Бритт Мяэкууск. Общая стоимость работ составляет 669 033 евро с учетом НСО. Работы финансирует город Таллинн.

В настоящее время проводится тендер на реконструкцию детской площадки в парке Паэ, в рамках которой будет заменен весь инвентарь площадки, создан сенсорный сад и высажено новое озеленение.

Дополнительная информация о проекте и запись публичного обсуждения, посвященного реконструкции, доступны на сайте парка Паэ.