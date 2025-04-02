Соцдемы в очередной раз предлагают снизить НСО на продукты питания

Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс рассказал BNS, что соцдемы после выхода из правящей коалиции не отложили свой план настаивать на снижении ставки налога с оборота на продукты питания до девяти процентов и намерены внести в Рийгикогу соответствующий законопроект.

«Правительство решило сделать повышение налога с оборота постоянным, хотя ранее это был временный процесс и переложить все налоговое бремя только на плечи семей со средним доходом. Необходимо что-то сделать, чтобы улучшить условия жизни эстонских семей», - подчеркнул Ляэнеметс.

Лидер соцдемов надеется, что после представления законопроекта и коалиционные партии поймут эффект от снижения налога с оборота.

«Я оптимистично настроен, что нам удастся убедить и ту часть общества, которая следует за Партией реформ», - отметил Ляэнеметс.

Повышение ставки налога с оборота до 24% на все товары с 1 июля он считает верхом абсурда. «Здесь необходимо провести различие. Снижение налога с оборота на продукты питания оказало бы положительное влияние на экономику, средства к существованию людей и на предпринимательство», - считает Ляэнеметс. По его словам, налог с оборота следует снизить, в частности, на основные продукты питания, такие как рыба, мясо, овощи, фрукты и молочные продукты, но не, например, на шоколад и сладости.

«Учитывая, что половину внутреннего валового продукта (ВВП) Эстонии составляет внутреннее потребление, и если мы, снизив налог с оборота, оставим населению около 200 миллионов евро, то эти деньги сразу же пойдут на внутреннее потребление и дойдут до каждого человека, - подчеркнул Ляэнеметс. - Вместо того чтобы собирать деньги в казну, лучше оставить их предприятиям, другая их часть поступит в бюджет страны через другие налоги».

«Критики говорят, что торговые центры заберут большую часть денег от снижения налога с оборота, но здесь необходимо создать соответствующие механизмы. Торговые центры должны раскрывать информацию о том, какие наценки они вводят», - добавил лидер соцдемов.

Ляэнеметс привел пример нескольких лет назад, когда правительство в составе EKRE, «Отечества» и центристов снизило акцизы на алкоголь.

«В магазинах цены на алкоголь снизились, значит, это работает», - уверен Ляэнеметс.